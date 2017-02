Benetton rugby, dal Newman arriva il pilone argentino Alberto Porolli

TREVISO Benetton Rugby Treviso annuncia di aver acquisito i diritti sportivi dell’atleta Alberto Rolando Porolli, proveniente dal club argentino Newman. Il pilone 29enne, dal doppio passaporto italoargentino, è atterrato ieri a Venezia ed andrà ad infoltire sino al termine della stagione agonistica 2016/2017 il reparto rimasto orfano di De Marchi, Filippetto, Quaglio e Traore che a causa dei rispettivi infortuni saranno costretti a rimanere fuori sino a fine campionato.

Dotato di buone mani e di un’ottima propensione alla fase difensive, Porolli è un utility della prima linea poiché capace di ricoprire anche il ruolo di tallonatore. Ha esordito con la maglia del Mendoza Rugby Club per poi passare nella stagione 2009/2010 al Newman squadra che milita nella prima divisione del campionato argentino. Inoltre nel 2006 ha vestito la maglia della Nazionale argentina under 19 partecipando alla South American Rugby Championship affrontando Paraguay, Cile, Uruguay ed alla Rugby World Cup a Dubai. Queste le dichiarazioni dell’atleta appena arrivato a Treviso: “E’ un’emozione incredibile giocare in un club così importante come il Benetton Rugby e ancor di più sentire la fiducia della società. Sono molto felice di poter avere al mio fianco giocatori così importanti ed esperti, nei prossimi due mesi vorrò dare il meglio di me. Sento di aver realizzato un sogno”.