Bella notizia per il Benetton Rugby: prolungato il contratto anche alla bandiera Ugo Gori

TREVISO Il Benetton Rugby ha comunicato in queste ore di aver raggiungo l’accordo per il prolungamento del contratto di Edoardo Gori. Nato a Prato il 5 marzo 1990 (180 cm, 88 kg) è un prodotto delle giovanili del Rugby Club I Cavalieri. Edoardo mette subito in mostra le sue qualità tecniche e nella stagione 2009/2010, con la maglia del club bianconero, disputa il suo primo campionato di Eccellenza al termine del quale verrà ingaggiato dal Benetton Rugby. Nel 2010, capitano dell’Italia U20, ha guidato gli azzurrini alla vittoria degli Europei FIRA ed il 20 novembre dello stesso anno l’allora CT della Nazionale Maggiore Italiana, Nick Mallet, lo fa esordire da titolare a Firenze nel match disputato contro l’Australia.

La sua carriera in azzurro lo ha visto prendere parte a ben 7 Sei Nazioni dal 2011 al 2017 ed a 2 Coppe del Mondo nelle stagioni 2011 e 2015. Nel tour estivo 2016 il nuovo CT O’Shea lo nomina anche capitano della Nazionale. Gori, inoltre, è uno degli azzurri che hanno preso parte ai test match autunnali dello scorso novembre e quindi alla storica vittoria dell’Italia contro il Sudafrica. Edoardo è alla sua settima stagione in Benetton Rugby e ad oggi con la maglia biancoverde ha collezionato 79 presenze e messo a segno 50 punti.

Queste le parole di Gori: “E’ un onore poter continuare ad indossare questa maglia, sono sicuro che la prossima stagione faremo meglio e ci toglieremo molte soddisfazioni. Siamo un bel gruppo che sta crescendo nella giusta maniera, non posso che essere contento di far parte di questo progetto”. Le dichiarazioni del direttore sportivo Pavanello sulla conferma di Edoardo: “Siamo veramente felici di aver prolungato il contratto di Edoardo. E’ un giocatore internazionale di esperienza e carattere, qualità importanti per il nostro club. La sana competizione creatasi nel suo ruolo è stata molto utile ed ha permesso a lui, Tito e Giorgio di compiere un passo avanti nel loro percorso di crescita”.