Benetton Rugby e Raky insieme per la pediatria dell'ospedale di Treviso

TREVISO Dopo l’iniziativa di pochi mesi fa promossa insieme allo Studio Perazza e riguardante la realizzazione dei calendari 2018, il Benetton Rugby intende continuare le sue campagne di sensibilizzazione sociale portate avanti ormai da tempo. Così in occasione dell’arrivo delle festività pasquali, il club biancoverde in collaborazione con l’azienda Raky srl ha pensato bene di attivare una lotteria il cui ricavato verrà interamente devoluto al reparto pediatrico dell’Ospedale di Treviso – ULSS 2.

Il fortunato vincitore, che verrà estratto in occasione dell’incontro casalingo dei Leoni del 7 aprile alle ore 18.00 contro i Dragons, si aggiudicherà un uovo di Pasqua personalizzato gigante da 30kg realizzato dall’azienda villorbese all’avanguardia nella produzione di cioccolato, torrone, croccantini e mostarde. Partecipare alla lotteria ed aiutare i piccoli pazienti sarà facile: basterà acquistare il biglietto, con un’offerta di 5 €, da oggi sino al 6 aprile nei seguenti punti vendita:

– Uffici Benetton Rugby via Nascimben 1/b, 31100 Treviso

– Negozio Benetton Rugby via Nascimben 1/b, 31100 Treviso

– Negozio Benetton Rugby (Stadio Monigo) Via Olimpia 2 – 31100 Treviso

Inoltre fondamentale sarà anche il supporto dei giocatori della prima squadra che si mobiliteranno per la vendita dei biglietti. Queste le parole del Presidente biancoverde Amerino Zatta: “Ormai da anni, in linea con i valori del nostro sport, cerchiamo di dare il nostro contributo ed essere solidali verso chi ne ha maggiormente bisogno. Così dopo la bellissima iniziativa dei calendari propostaci qualche mese fa dal nostro partner Studio Perazza, abbiamo deciso di approfittare della Pasqua per attivarci ancora una volta con una nuova iniziativa. Infatti quest’anno oltre alla consegna delle uova da parte dei ragazzi della prima squadra che avverrà nelle prossime settimane, abbiamo pensato ad una lotteria con il fine di raccogliere altri fondi da devolvere interamente al reparto di pediatria dell’Ospedale dei Treviso. Ringraziando l’azienda Raky per il supporto, ci auguriamo quindi che saranno in tantissimi ad acquistare il biglietto, aiutando di fatto i piccoli pazienti”.

Alle parole del Presidente hanno fatto seguito quelle del dr. Francesco Benazzi, Direttore Generale dell’ULSS 2: “Benetton Rugby è ormai di casa all’Ospedale di Treviso. Da anni è partner in diverse iniziative mirate all’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero, stando vicino ai pazienti; soprattutto a quelli più piccoli. Non possiamo che dire grazie per queste iniziative, non ultima questa, mirata al sostegno della pediatria. Il rugby è il gioco di squadra per eccellenza ed è bello vedere come questo gioco veda Benetton Rugby e Ulss 2 verso una meta della quale beneficeranno i nostri piccoli pazienti”.