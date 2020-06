Coronavirus, il Benetton Rugby da il via al rimborso degli abbonamenti

In attesa di conoscere la decisione del Guinness PRO14 circa la ripresa della stagione sospesa lo scorso 19 marzo a seguito della pandemia da Covid-19, e in mancanza delle nuove disposizioni riguardanti la riapertura degli stadi, il Benetton Rugby ha voluto informare i propri abbonati che, per coloro che lo volessero, emetterà (per i ratei non usufruiti relativi agli abbonamenti della stagione 2019/20) un voucher come da indicazioni fornite nel “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) in materia di rimborso dei titoli di ingresso.

Il suddetto voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per gli acquisti relativi a prodotti di biglietteria di Benetton Rugby ed avrà una validità di 18 mesi dalla data di emissione. Il voucher avrà valore economico pari al lordo dei ratei dell’abbonamento riferito alle partite non godute. La richiesta di emissione del voucher dovrà essere effettuata dal 22 giugno fino al 31 luglio. Tale richiesta potrà essere effettuata esclusivamente sulla piattaforma web dedicata di TicketOne raggiungibile al link seguente: www.rimborso.info (i dati relativi agli abbonamenti verranno caricati sulla piattaforma dalle ore 16 del 22 giugno).

Il tifoso potrà richiedere e ricevere il voucher via mail. Per farlo dovrà registrarsi, inserire i dati richiesti dalla procedura nel box di destra relativo a “TITOLO TRADIZIONALE”, aggiungere i propri dati ed indirizzo e-mail ed infine cliccare su richiesta di rimborso. Riceverà così il voucher in formato .pdf da poter stampare e utilizzare in seguito. Sul voucher sarà inoltre indicata la cifra spendibile. La spendibilità dei voucher verrà consentita a partire dall’inizio della stagione sportiva 2020/21 e il voucher non potrà essere utilizzato nel caso dovessero essere disputate partite riferite alla stagione 2019/2020.