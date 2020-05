Buone novità per il Benetton: da martedì riparte l'allenamento singolo in Ghirada

Il Benetton Rugby, appena apprese le novità dell'ultima ordinanza della Regione Veneto in merito all'attività sportiva individuale, ha comunicato che gli atleti della prima squadra, dalla giornata di martedì 5 maggio, riprenderanno presso l’impianto sportivo de “La Ghirada” la pratica sportiva individuale e che ulteriori provvedimenti verranno presi in considerazione dell’evolversi della situazione. Questo a seguito di quanto dichiarato da Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ossia che dal 4 maggio "sarà consentita la pratica sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per gli atleti professionisti e non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell’allenamento agonistico presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse".

