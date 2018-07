Benetton Rugby: primo giorno di ritiro a Calalzo per i 44 Leoni della prima squadra

TREVISO Primo giorno di ritiro a Calalzo di Cadore per i Leoni di coach Kieran Crowley. La squadra partita lunedì alle 8:30 dal centro sportivo “La Ghirada” ha così raggiunto il comune bellunese facendo prima tappa al negozio del proprio partner Ottica Demenego e dirigendosi successivamente all’Hotel Ferrovia, struttura nella quale il gruppo biancoverde alloggerà sino a sabato 28 luglio. Dopo la prima sessione di allenamento, individuale e collettivo, svolta interamente presso il campo sportivo “Agostino Lozza”, i Leoni sono tornati in hotel per il pranzo. Il pomeriggio li ha invece visti impegnati nella palestra Asd Iefeso Club dei fratelli Bacchilega, campioni di karate.

“Per il secondo anno consecutivo, siamo felici di poter trascorrere in un contesto naturalistico come quello di Calalzo di Cadore un’importante fase del pre-stagione. Le condizioni climatiche ideali e le ottime strutture qui presenti permettono alla nostra squadra di trascorrere una settimana fondamentale sia per la preparazione fisica che per lo spirito del gruppo e per cui teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale per la possibilità dataci” – ha affermato il team manager biancoverde Enrico Ceccato.