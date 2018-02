Benetton Rugby torna a Monigo per affrontare i temibili Scarlets

TREVISO Domenica, dopo oltre un mese, i Leoni del Benetton rugby tornano a giocare in Guinness PRO14 e lo faranno in casa, allo Stadio Monigo, affrontando i gallesi degli Scarlets.

La gara avrà inizio alle ore 14.05 ma il pre-partita sarà caratterizzato da diverse iniziative, su tutte la possibilità di festeggiare rigorosamente in maschera e soprattutto insieme il Carnevale 2018. Alle delizie dolciarie inoltre si aggiungerà il Pizza Party, opera del Ristorante Orobasilico, riservato a tutti coloro che acquisteranno l’hospitality packages così facendo si avrà modo di concorrere ai premi messi in palio dall’event sponsor dei Leoni biancoverdi. Infine, come di consueto, anche i più piccoli avranno la possibilità di prendere parte gratuitamente all’hospitality baby che li vedrà impegnati con i laboratori e le attività promosse dallo staff del Ristorante Orobasilico in compagnia della Mascotte Polpetta. Maggiori informazioni e dettagli sull'evento sono disponibili a questo link