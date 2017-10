Beffa allo scadere per il Benetton Rugby: Tolone vince all'ultimo secondo

TREVISO In uno Stadio Monigo tutto esaurito i Leoni di coach Crowley lottano con il cuore cedendo alla forza del Tolone solo all’ultimo secondo. Tolone parte subito forte e passa in vantaggio con la meta di Radradra al termine di una lunga galoppata, Trinh-Duc trasforma. Gli ospiti impongono un ritmo del gioco elevato ma i Leoni dimostrano di essere preparati a dovere. Così al 7’ Manu riceve l’ovale sull’out di destra, va incontro al suo diretto avversario e poi serve Brex che è libero di schiacciare in meta. McKinley da posizione defilata incrocia con il suo mancino e centra i pali ristabilendo così la partita in campo.

Al 10’ fallo commesso in ruck da Barbieri, Trinh-Duc sceglie di andare per i pali trovando i 3 punti. E’ buon momento per i Leoni che portano alta la pressione ed al 16’ McKinley ci prova dalla piazzola ma il suo piazzato non va. Poco dopo da un placcaggio alto subito dai Leoni, nasce la possibilità per McKinley di andare nuovamente sulla piazzola. Questa volta l’ovale di stampa sul palo. Al 26’ gli uomini di Crowley attaccano bene la linea con Manu, la palla finisce sulle mani di Gori che è abile a portarla avanti con un calcio e schiacciare in meta. McKinley dalla piazzola è preciso e porta i suoi sul +4. A pochi minuti dal fischio del finale di primo tempo, Manu commette fallo mandando Trinh-Duc sulla piazzola, quest’ultimo accorcia le distanze. La prima frazione di gioco termina con i Leoni avanti 14 a 13 sul Tolone.

Nella ripresa, i biancoverdi quest’oggi in maglia arancio, fanno subito tre punti con il piazzato di McKinley. Al 47’ da una potenziale azione d’attacco, Tuisova intercetta l’ovale approfittandone per andare in meta. Al 50’ i francesi allungano le distanze ancora con un calcio piazzato del loro numero 10. I Leoni non demordono e rispondono colpo su colpo grazie ai piazzati di McKinley. Da qui in avanti è una sfida ai calci tra Trinh-Duc e l’apertura biancoverde, entrambi non sbagliano. Tra il 73’ ed il 76’ i Leoni conquistano i due piazzati che gli permetto di agguantare i francesi e superarli portando il risultato in loro favore per 29 a 27. Purtroppo allo scadere, da una mischia, Tolone guadagna il piazzato che un preciso Trinh-Duc non sbaglia regalando ai suoi la vittoria per 29 a 30.