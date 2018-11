Benetton Rugby, nuova sfida in casa contro Ulster: svelate le formazioni

Dopo la sconfitta casalinga subita lo scorso sabato contro i campioni in carica del Leinster, domani pomeriggio ancora allo Stadio Monigo, il Benetton Rugby ospiterà i nordirlandesi dell’Ulster Rugby.

Sarà il fischietto scozzese Mike Adamson a dirigere l’ottavo round di Guinness Pro14 in programma alle ore 16. Coach Crowley, alle prese con l’assenza di ben dodici nazionali azzurri che domani saranno impegnati nella gara contro l’Irlanda a Chicago, cambia 5 pedine nel XV di partenza per cercare di trovare il successo contro un avversario distante solo cinque lunghezze in classifica. La formazione scelta vedrà ad estremo Jayden Hayward, coadiuvato dalle ali Ratuva Tavuyara e Tommaso Benvenuti. La coppia dei centri sarà composta da Ignacio Brex ed Alberto Sgarbi. Mediana occupata da Tommaso Allan e Dewaldt Duvenage. Il pacchetto di mischia vedrà una prima linea composta dai piloni Derrick Appiah e Simone Ferrari con Hame Faiva a tallonare. Seconda linea fisica con Irné Herbst ed Alessandro Zanni. In terza infine ci saranno capitan Dean Budd, Michele Lamaro con Marco Barbini a chiudere il pack. A disposizione ci sarannno: Tomas Baravalle, Alberto De Marchi, Marco Riccioni, Niccolò Cannone, Giovanni Pettinelli, Edoardo Gori, Antonio Rizzi, Angelo Esposito. La partita potrà inoltre essere seguita testualmente sull’applicazione Benetton Rugby e sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby. Le biglietterie dello stadio Monigo saranno aperte dalle 14, orario di apertura dei cancelli, compatibilmente con le indicazioni della Questura di Treviso. A fare il corridoio nel pre partita e giocare nell’intervallo saranno le categorie Under 8-10-12 dell’ASD Rugby Paese Junior G.Vendramin e Rugby Casale ASD.