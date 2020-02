Benetton Rugby contro Ulster: al via i rimborso dei biglietti

Come già anticipato nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, Benetton Rugby tiene a confermare che in ottemperanza alle restrizioni relative gli incontri pubblici e gli eventi sportivi messi in atto dalle autorità italiane nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, la partita di Guinness Pro14 contro Ulster in programma sabato 29 febbraio ore 16 allo Stadio Monigo è stata rinviata a data da destinarsi.

I biglietti acquistati potranno essere annullati e rimborsati presentando il titolo presso il punto vendita dove è stato acquistato entro e non oltre il giorno 4 marzo 2020. Ticketone provvederà inoltre a contattare via email e rimborsare tutti coloro che hanno acquistato il titolo online.