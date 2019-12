Benetton Rugby, nuovo derby contro le Zebre: svelate le formazioni

E’ nuovamente ora di derby. Dopo la vittoria per 13 a 8 dello scorso weekend a Parma, sabato pomeriggio alle 14 i Leoni torneranno a sfidare le Zebre allo Stadio Monigo nella nona giornata del Guinness Pro14.

La direzione della gara sarà affidata ad Andrea Piardi ed ai suoi assistenti Marius Mitrea e Manuel Bottino. Inoltre come annunciato nella giornata di ieri, i Leoni per l’occasione indosseranno la terza maglia ideata dallo stilista francese Jean-Charles de Castelbajac. Per il secondo dei tre derby stagionali, lo staff biancoverde ha scelto di cambiare 6 pedine rispetto ai 23 Leoni selezionati lo scorso sabato. Il XV iniziale dei Leoni vedrà sulle ali Ratuva Tavuyara e Monty Ioane, a chiudere il triangolo allargato ad estremo ci sarà Jayden Hayward alla sua centesima presenza in maglia biancoverde. Reparto dei centri composto da Ignacio Brex e Luca Morisi. In mediana Ian Keatley sarà affiancato da capitan Dewaldt Duvenage. Il pacchetto di mischia vedrà in prima linea i piloni Federico Zani e Marco Riccioni insieme al tallonatore Hame Faiva. Seconda linea composta dalla coppia: Irné Herbst e Federico Ruzza. In terza linea agiranno i flanker Marco Lazzaroni e Giovanni Pettinelli, chiuderà il reparto degli avanti il numero 8 Abraham Steyn.

Le formazioni

Benetton Rugby:

15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley, 9 Dewaldt Duvenage (C), 8 Abraham Steyn, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Marco Lazzaroni, 5 Federico Ruzza, 4 Irné Herbst, 3 Marco Riccioni, 2 Hame Faiva, 1 Federico Zani. A disposizione: 16 Engjel Makelara, 17 Nicola Quaglio, 18 Cherif Traore, 19 Eli Snyman, 20 Sebastian Negri, 21 Marco Barbini, 22 Tito Tebaldi, 23 Tommaso Allan. Indisponibili: Derrick Appiah, Tomas Baravalle, Dean Budd, Angelo Esposito, Simone Ferrari, Ornel Gega, Michele Lamaro, Luca Sperandio, Alessandro Zanni

Zebre Rugby Club:

15 Edoardo Padovani, 14 Paula Balekana, 13 Giulio Bisegni (C), 12 Tommaso Boni, 11 James Elliott, 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi, 8 Giovanni Licata, 7 Johan Meyer, 6 Maxime Mbandà, 5 Michael Kearney, 4 David Sisi, 3 Eduardo Bello, 2 Marco Manfredi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione:16 Oliviero Fabiani, 17 Andrea Lovotti, 18 Alexandru Tarus, 19 Ian Nagle, 20 Jimmy Tuivaiti, 21 Joshua Renton, 22 Jr Laloifi, 23 Charlie Walker. Head Coach: Michael Bradley.

La gara potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvZEB e sull’App Mobile disponibile per iOS e Android. Le biglietterie dello Stadio Monigo saranno aperte dalle 12:30, orario di apertura dei cancelli, compatibilmente con le indicazioni della Questura di Treviso. A fare il corridoio nel pre partita e giocare nell’intervallo saranno le categorie Under 8-10-12 dell’ASD Rugby Feltre e ASD Rugby Paese Junior. Babysitting gratuito (2-10 anni) con Polpetta dalle ore 13 i bambini avranno la possibilità di partecipare ai laboratori ed alle attività con lo staff di Oro Basilico.