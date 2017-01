Berenika Tomsia ancora infortunata: l'Imoco Volley risolve il contratto della polacca

CONEGLIANO In considerazione degli infortuni occorsi alle Pantere Carolina Costagrande e Berenika Tomsia, costrette per problemi fisici a restare fuori per qualche tempo dalla rosa della squadra gialloblù, Imoco Volley nei giorni scorsi ha sondato il mercato per trovare un rinforzo di alto livello nel ruolo di opposto, individuato in Nicole Fawcett, statunitense di 30 anni.

Una volta ingaggiata la statunitense però, l'Imoco ha comunicato di aver contestualmente concluso, di comune accordo con l'atleta, il rapporto contrattuale con l'atleta placca Berenika Tomsia. "La società augura in bocca al lupo all'opposta polacca per il suo proseguimento di stagione, ringraziandola per l'impegno profuso in questi mesi di permanenza in squadra". Nel frattempo la 28enne, ex top scorer del campionato di A1 nel 2016, non è rimasta ferma ed ha già comunque firmato con il Saugella Team Monza, esordiente quest'anno nel massimo campionato femminile.