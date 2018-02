A Vittorio Veneto torna l'appuntamento con il biathlon giovanile

VITTORIO VENETO Prove multiple di scena domani – sabato 10 febbraio – a Vittorio Veneto. La palestra Pontavai, in piazzale Zanette, ospita un biathlon per ragazzi e cadetti, valido per il campionato provinciale individuale e di società. I cadetti si sfideranno in un’accoppiata di gare formata da 30 ostacoli e lancio della palla. Per i ragazzi sono invece previsti i 30 ostacoli e il salto in alto. In chiusura, staffetta 4x60 ostacoli. Organizza Vittorio Atletica. Inizio alle 15.45.