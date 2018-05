Biking Man Corsica: il Nova Virtus Cycling Team protagonista nel weekend

FOLLINA Lo scorso fine settimana si è corsa la “Biking Man Corsica” alla quale Nova Virtus Cycling Team era presente con ben 3 atleti, Roberto De Osti, Davide Meler e Ivana Furlan. Al via della “Gara di ultra distanza senza supporto” erano presenti atleti di altissimo livello internazionale a sfidarsi su un percorso no stop di 700 Km e 1300 metri di dislivello.

Fantastico e inaspettato è stato il risultato dei ragazzi, con Roberto De Osti che ha concluso la gara in 15^ posizione assoluta e Davide Meler in 16^ , ma la sorpresa più grande però è arrivata da Ivana Furlan che con un tempo stratosferico di 41h e 24’ si è aggiudicata la vittoria della gara per la Categoria Donne e la 14^ posizione assoluta.

700 Km tutti in un fiato, pedalando di giorno e di notte in un territorio aspro e difficile senza mai fermarsi e guardarsi indietro, senza nessun supporto e con solo la motivazione di arrivare alla fine, così i ragazzi hanno affrontato questa prima trasferta stagionale portando a casa ancora una volta risultati importanti.