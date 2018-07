I Blu Fioi Ponzano superano i Dragons Castelfranco in due avvincenti sfide

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I Blu Fioi Baseball Ponzano superano nel derby i Dragons Castelfranco e si avvicinano alle zone alte della classifica del campionato di serie B Federale. Sono state due sfide equilibrate con i Blu Fioi a prevalere nel finale sempre in rimonta. La gara del Mattino vede i primi due inning con assoluto predominio delle difese e zero punti, Nel terzo e quarto inning si muove il tabellino dei punti per un parziale provvisorio di 3 a 3. Quinto inning ancora a zero, nel sesto inning il Castelfranco si fa pericoloso e mette a segno due punti per un parziale di 6 a 3. Nel settimo inning calo del lanciatore Castellano e Ponzano che si fa pericoloso, non basta il cambio sul monte per i Dragons (Novello per Bueno) i Blu Fioi segnano 5 punti con due doppi di Zambon e Montagner. Nell’ottavo inning il Castelfranco non segna, di contro il Ponzano costruisce un altro punto per un parziale di 9 a 5.

Al nono inning un ottimo De la Rosa lascia il posto sul Monte di lancio a Fabio Bettiol che aiutato da un ottima difesa non lascia niente agli attacchi dei Dragons. La partita si chiude con la vittoria della squadra di casa che mette a segno 11 battute valide contro 5 del Castelfranco. Per Ponzano le 12 valide sono di un devastante Bettiol (3) di Ramirez, Milan e Zambon (2), una valida per Gomez (triplo) e Montagner (doppio) Per Castelfranco le 5 valide sono due per D’angelo A. , una per Bruno Silva, Brunati e Berton. Lanciatore vincente Fabio Bettiol , Lanciatore perdente Bruno Nestor. La gara del pomeriggio vede il Castelfranco partire forte alla fine del terzo inning è in vantaggio per 6 a 2. I Blu Fioi si avvicinano alla fine del quinto con due punti pesanti per un parziale di 6 a 4. Nel sesto e settimo inning prevalenza delle difese e zero punti per le due squadre. Nell’ottavo inning il Castelfranco resta a zero in attacco.

Il Ponzano va in base ball con Duprè a questo punto dal monte dei Dragons scende Moro e sale Bruno Nestor. Il Ponzano riceve una base per colpito e mette a segno un chirurgico parziale di tre punti che vale il sorpasso (De la Rosa, Perez e Zambon) con valide decisive di Perez e Montagner. Il vantaggio dei Blu Fioi (7 a 6) viene difeso nel nono inning da una ottima e attenta difesa dei ragazzi in Blu. Sul monte di Lancio per i Blu Fioi partente Barletta , rilievo Hodzic e closer Perez, per i Dragons lanciatore partente Pin, , rilievo Moro, closer Bueno Silva . Lanciatore vincente Blu Fioi Hodzic, salvezza Perez, per il Castelfranco , Lanciatore perdente Moro. Valide del Ponzano otto di cui 4 Ramirez, 2 Montagner , 1 per Milan, Bettiol e Perez Valide del Castelfranco otto , con tre valide di D’angelo A . e Guevara ,due per Brunati.