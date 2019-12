Bocce, terzo posto per Monastier alla Coppa del Presidente

La bocciofila Potenza Picena (Macerata) ha organizzato la terza edizione della Coppa del Presidente, gara nazionale di alto livello a cui hanno partecipato ben 152 individualisti tra i migliori delle categorie A1 e A. Ottima la prova dei portacolori trevigiani della Monastier classificatesi al terzo posto con Luigi Coppola ed al quinto con Mirko Savoretti. Questa la classifica della manifestazione : 1° Giuliano Di Nicola (Boville,Rm), 2° Luca Brutti (A.p.e.r. , Pg) , 3° Luigi Coppola (Monastier, Tv) e Boris Cassarino (Montegranaro , Ap), 5° Mirko Savoretti (Monastier, Tv), Fernando Rosati (Moscianese,Te), Michele Vigoni (Jesina, An) Manuel Gattari (Fontespina,Mc), ha diretto il signor Remo Giovanetti.

SERIE A RAFFA: LA FASHION CATTEL MONASTIER VINCE CON IL MONTEGRANARO 6-2

Sabato scorso 14 dicembre, presso un gremitissimo bocciodromo comunale di via Nobel,2 a Villorba per la 9^ giornata del Campionato Italiano a squadre di società di Serie A, Girone 2 la trevigiana Fashion Cattel Monastier allenata da Paolo Bompan con atleta capitano Mirko Savoretti, atleti Giuseppe D’Alterio, Luigi Coppola, Alfredo Provenzano, Giampaolo Signorini ha conquistato una buona vittoria con la marchigiana Montegranaro di Ascoli Piceno per 5 - 3. Questo lo score: G. D’Alterio-Provenzano-G. Signorini vs Bonfigli-Cassarino-Renzi 8-4; G. Signorini vs Renzi 6-8; Savoretti vs Dari 8-4; Savoretti vs Dari 5-8; G. D’Alterio-G. Signorini vs Renzi-Bonfigli 8-1, 8-2; Savoretti-Coppola vs Dari-Cassarino (2° set Pesaresi) 8-2, 8-6. Gli altri risultati : Aper vs Montesanto 5-3; Aper vs Montesanto 5-3 ; Nova Inox Mosciano vs Fontespina 5-3. Classifica: Boville Marino 19, Fashion Cattel 17, Montesanto 17, Aper 13, Nova Inox Mosciano 13, Fontespina 9, Montegranaro 7, Città di Rende 5. Girone 1 : Cvm Moving System vs Castelverde 6-2; Enrico Millo vs Vigasio Villafranca 6-2; Invoice C.B. Cagliari vs Virtus SS Assunta Mamanero 4-4 ; Mp Filtri Caccialanza vs Rubierese Arag 6-2. Classifica: Cvm Moving System 21, Enrico Millo 21, Rubierese Arag 17, Mp Filtri Caccialanza 15, Vigasio Villafranca 14, Invoice C.B. Cagliari 7, Virtus SS Assunta Mamanero 5, Castelverde 1. (foto Fashion Cattel).