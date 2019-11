Bocce, due trevigiani conquistano il Memorial "Danilo Bianco"

ALBERTO MARTINAGGIA-RENATO POLETTO VINCONO IL MEMORIAL DANILO BIANCO

A Treville di Castelfranco Veneto la bocciofila Giorgione3Villese, presieduta da Renato Pegorin, ha organizzato il “Memorial Danilo Bianco“, gara regionale serale che ha visto la partecipazione di 128 coppie delle categorie A/B/C provenienti dalle province di Verona,Vicenza, Padova, Treviso,Venezia, Rovigo, Ferrara. Le finali si sono disputate venerdì alle ore 20,30 presso il bocciodromo comunale di Treville alla presenza di un folto pubblico. L’ambita vittoria è andata a Alberto Martinaggia e Renato Poletto alfieri trevigiani della Azzurralpina di Caerano di San Marco superando i compagni di club Luciano Battilana e Giovanni Buson,al terzo posto Stefano Destro-Max Ceni (Magnabosco,Vi) e Gino Roncato-Dino Nardin (Olimpia,Tv), 5^ Sergio Bellato-Moreno De Col (Olimpia,Tv), Alessio Della Schiava-Paolo Cecchinato (Antenore Primavera, Pd), Oscar Bolzon-Luca Gatto (San Rocco, Tv), Luca Giomo-Massimo Baratella (Granzette, Ro), ha diretto la signora Rina Camata di Riese Pio X.

SERIE A RAFFA: SCONFITTA LA FASHION CATTEL MONASTIER A PERUGIA 5-3

Sabato scorso , 16 novembre, si è disputataanchela 5^ giornata del Campionato Italiano a squadre di società di Serie A. Nel Girone 2 la trevigiana Fashion Cattel Monastier, impegnata in trasferta a Perugia è stata sconfitta dall’ A.p.e.r. per 5-3. Gli atleti allenati da Paolo Bompan, sicuramente non nella giornata fortunata, con Mirko Savoretti, Giuseppe D’Alterio, Luigi Coppola,Giampaolo Signorini,Alfredo Provenzano vincono la specialità Terna ma perdono le 3 Individuali nel primo turno,pareggiano nel secondo nella specialità Coppia, ma grazie agli altri risultati, mantengono la testa della classifica con altre 3 squadre. Lo score: Mattioli-Rosi-Bartoli vs G. D’Alterio-G. Signorini-Provenzano 4-8; Mattioli vs G. D’Alterio 8-6; Brutti vs Savoretti 8-7; Brutti vs Savoretti 8-5; Mattioli-Rosi vs G. D’Alterio-G. Signorini 8-5, 8-4; Brutti-Dormentoni vs Savoretti-Coppola 4-8, 0-8. Gli altri risultati : Boville Marino vs Montegranaro 4-4; Città di Rende vs Nova Inox Mosciano 3-5; Montesanto vs Fontespina 4-4 .Classifica: Fashion Cattel 10, Montesanto 10, Boville Marino 10, Nova Inox Mosciano 10, Aper 7, Fontespina 5, Montegranaro 2, Città di Rende 1. Girone 1 : Invoice C.B. Cagliari vs Cvm Moving System 4-4 ; Enrico Millo vs Mp Filtri Caccialanza 7-1 ; Vigasio Villafranca vs Castelverde 7-1 ; Virtus SS Assunta Mamanero vs Rubierese Arag 1-7. Classifica: Rubierese Arag 13, Enrico Millo 12, Cvm Moving System 11, Vigasio Villafranca 7, Invoice C.B. Cagliari 6, Mp Filtri Caccialanza 6, Virtus SS Assunta Mamanero 1, Castelverde. Appuntamenti: Sabato prossimo 23 novembre ore 14,30 , presso il bocciodromo comunale di via Nobel, 2 a Villorba, la Fashion Cattel Monastier per la 6^ giornata del Campionato di Serie A, ospiterà la Montesanto di Macerata.