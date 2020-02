Bocce, raffica di vittorie per le squadre trevigiane

Sabato scorso a Potenza Picena (Macerata) si è disputata la 13^ e penultima giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie A Raffa tra la locale Montesanto e la trevigiana Fashion Cattel Monastier, il primo tempo si è concluso sul 2-2 per i marchigiani vittoria nella Terna e Individuale mentre per i trevigiani, grazie alle vittorie di Mirko Savoretti nell’individuale, nel secondo turno,specialità Coppie, ancora molto equilibrio con e ancora parità set 2-2, risultato finale un pareggio finale set 4-4 che rimanda all’ultimo incontro casalingo del 29 febbraio con la romana Boville Marino per la qualificazione diretta alle Final Four evitando i Playoff.

Lo score: Testoni-S. Petrelli-M. Ascani vs G. D’Alterio-G. Signorini-Provenzano 8-4; S. Petrelli vs G. Signorini 8-5; L. Petrelli vs Savoretti 5-8; L. Petrelli vs Savoretti 2-8; Testoni-L. Petrelli vs G. D’Alterio-G. Signorini 1-8, 8-1; S. Petrelli-M. Ascani vs Savoretti-Coppola 8-6, 2-8. Gli altri risultati : A.p.e.r. Vs Inox Mosciano 3-5; Boville Marino Vs Fontespina 4-4; Città di Rende-Montegranaro 3-5. Classifica Girone 2: Boville Marino 29, Fashion Cattel 27, Montesanto 24, Nova Inox Mosciano 22, Fontespina 16, Aper 13, Montegranaro 10, Città di Rende 5. Girone 1: Enrico Millo vs Cvm Moving System 4-4 ; Invoice C.B. Cagliari vs Rubierese Arag 4-4; Vigasio Villafranca vs Mp Filtri Caccialanza 2-6; Virtus SS Assunta Mamanero vs Castelverde 4-4 . Classifica: Enrico Millo 29, Rubierese Arag 27, Cvm Moving System 24, Mp Filtri Caccialanza 22, Vigasio Villafranca 18, Invoice C.B. Cagliari 12, Virtus SS Assunta Mamanero 7, Castelverde 3.

SERGIO BELLATO-ULISSE BINDA, NICOLA DE SERIIS E UMBERTO LUCIANI CAMPIONI PROVINCIALI A VILLORBA

Domenica scorsa a Villorba la bocciofila Boschetto ha ottimamente organizzato i Campionati Provinciali a Coppie delle categorie A e C , le fasi eliminatorie si sono disputate al mattino nei bocciodromi trevigiani, le finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Nobel alla presenza di un folto pubblico. Nella massima categoria “A” si sono laureati Campioni Provinciali Sergio Bellato e Ulisse Binda alfieri dell’Olimpia di S. Maria del Rovere superando nella finale Dino Bravin e Gianni Cervellin del Dlf Cortesissima, al terzo posto Alessandro Rigato e Nicola Buson dell’Azzurralpina di Caerano di S. Marco. Nella categoria “C” si sono laureati Campioni Provinciali Nicola De Seriis e Umberto Luciani portacolori della Dlf Cortesissima imponendosi sui cugini Giuseppe Rossi e Renato Furlan della San Bartolomeo, al terzo posto Sergio Favaro e Gianni Passarella della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto.

LUIGI COPPOLA (MONASTIER) CONQUISTA IL “26° MEMORIAL MIMMO COPPOLA

Domenica 9 febbraio si è svolto il “26° Memorial “Mimmo Coppola ”, gara regionale individuale, a cura dell’A.S.D. Coppola Bocce di Alvignano (Caserta) con la partecipazione di ben 158 Individualisti, categoria A (30) B (40), C (88). Ad aggiudicarsi il primo premio in palio con un’ottima prestazione è stato Luigi Coppola, atleta della Monastier (TV), che ha superato in finale Giovanni Veccia della Coppola Bocce; Pasquale Vigliano, altro giocatore della società organizzatrice, si è classificato terzo mentre Vincenzo Galluccio della Sant’Elpidio (CE) ha concluso la manifestazione al quarto posto.