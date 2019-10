Bocce, a Villorba buona la prima per la Fashion Cattel Monastier

Sabato scorso 12 ottobre è iniziato il Campionato Italiano a squadre di società Serie A1 (Raffa), sedici i club partecipanti, sono divisi in due gironi a 8 squadre.

Gironi e risultati

Girone 1 : Invoice C.B. Cagliari, Vigasio Villafranca , Cvm Moving Systems ,Virtus S.s. Assunta , Enrico Millo , Rubierese , Mp Filtri Caccialanza ,Castelverde; Girone 2 : Fashion Cattel Monastier (Treviso), Fontespina ,Civitanova Marche (Mc), A.p.e.r. (Pg), Montegranaro, Fermo (Ap), Città di Rende (Cs), Montesanto Potenza Picena (Mc), Nova Inox Mosciano, (Te), BovilleMarino (Roma).Presso il gremitissimo bocciodromo comunale di via Nobel a Villorba,la Fashion Cattel Monastier allenata da Paolo Bompan con capitan Mirko Savoretti gli atleti Giuseppe D’Alterio, Luigi Coppola, Alfredo Provenzano e i nuovi arrivati, Gianpaolo Signorini ed Emanuele Arcadio, giocando molto bene si sono imposti sulla Fontespina di Civitanove Marche per 6-2. Questo lo score dell’incontro : D’Alterio-Provenzano-G. Signorini vs Macellari-Gattari-M. Sabbatini 8-2; G. D’Alterio vs M. Sabbatini (Gattari) 8-7; Savoretti vs Barbieri 8-2; Savoretti vs Barbieri 8-2; G. D’Alterio-G. Signorini vs M. Sabbatini-Gattari 5-8, 8-0; Savoretti (2° set Provenzano)-Coppola (2° set Arcadio) vs Macellari (2° set Giampaoli)-Calvarese 5-8, 8-3,ha diretto Valter Driol di Venezia. Altri risultati Girone 2:Aper vs Montegranaro 4-4;Città di Rende vs Montesanto 2-6;Nova Inox Mosciano vs Boville Marino 6-2.

Classifica

Fashion Cattel 3; Nova Inox Mosciano 3; Montesanto 3; Aper 1; Montegranaro 1; Boville Marino 0; Fontespina 0; Città di Rende 0 . Girone 1 :Invoice C.b. Cagliari vs Vigasio Villafranca 4-4; Cvm Moving Systems vs Virtus Ss Assunta Mamanero 7-1; Enrico Millo vs Rubierese 2-6 ; Mp Filtri Caccialanza vs Castelverde 6-2; Classifica: Mp Filtri Caccialanza 3; Rubierese 3; Cvm Moving Systems 3; Invoice C.b. Cagliari 1; Vigasio Villafranca 1; Castelverde 0; Enrico Millo 0; Virtus Ss Assunta Mamanero 0.