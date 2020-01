Bocciofila Olimpia Treviso conquista il quinto posto a Peschiera del Garda

Ottima prestazione della coppia composta da Ulisse Binda e Cristian Marzocchi ( Bocciofila Olimpia Treviso) alla manifestazione valida per il 3° memorial Clelia e Mario Leoncini disputatasi a Peschiera sul Garda per l’organizzazione della Salumi Leoncini. Al via 232 formazioni ( 96 cat. A, 88 di B , 48 di C) con la direzione di gara di Franco Cassandrini. Classifica finale. 1° Di Monte – Leonini ( Brescia), 2° Gello- Ridolci ( Verona), 3° Meroni – Miceli ( Bergamo), 3° Pedroni- Magri ( Brescia), 5° Binda- Marzocchi (Olimpia Treviso).