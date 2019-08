Trofeo Body Evidence: mountain bike alla conquista di Ca' del Poggio

L’obiettivo è farla diventare una classica della seconda parte d’estate. Domenica 25 agosto, a San Pietro di Feletto va in scena l’edizione inaugurale del Trofeo Body Evidence – Cross country dei cento gradini, gara di mountain bike che, nelle previsioni degli organizzatori, dovrebbe coinvolgere circa 500 appassionati di tutte le età (le iscrizioni sono aperte sino a venerdì 23 agosto).

Valido come prova del campionato provinciale e come prima tappa del Trofeo d’Autunno 2019, il Trofeo Body Evidence scatterà, per gli atleti delle categorie Agonisti e Master, ai piedi del celebre Muro di Ca’ del Poggio, salita simbolo delle colline del Prosecco che proprio di recente hanno ottenuto il riconoscimento dell’Unesco come Patrimonio mondiale dell’umanità. Il percorso si svilupperà per circa 5 chilometri, con un dislivello di 230 metri, tra i vigneti che ricamano la suggestiva collina di San Pietro Feletto, offrendo notevoli scorci paesaggistici e percorrendo anche parte del “Sentiero di Papa Giovanni XXIII”. Per i biker più giovani è invece previsto un tracciato di sviluppo ridotto.

“Il contesto è bellissimo e particolarmente adatto alla mountain bike – spiega l’organizzatore Roberto Morandin -. Sarà una gara vecchia maniera, ricca di saliscendi e con passaggi spettacolari. Siamo convinti che possa diventare un appuntamento fisso della stagione. Le concomitanze purtroppo non mancano, ma contiamo di arrivare ugualmente a 4-500 concorrenti. Il resto lo farà il fascino delle colline del Prosecco”. La manifestazione è organizzata dal team Body Evidence, con il patrocinio del Comune di San Pietro di Feletto. Il ritrovo sarà nei pressi della struttura polifunzionale di Rua di Feletto, a circa 400 metri dalla zona arrivo, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Prima partenza alle 9. In questi giorni, la collina di San Pietro di Feletto si è riempita di biker che provano il percorso. Il Trofeo Body Evidence ha proprio colpito nel segno.