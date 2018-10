Borgo Molino: ultimi impegni su strada per gli allievi e gli juniores

Cronometro e ciclocross. Il team Borgo Molino Rinascita Ormelle stupisce sempre. Mentre sabato scorso i ragazzi di Cristian Pavanello e Carlo Merenti salivano sul podio del campionato italiano a cronometro a squadre conquistando un prestigioso terzo posto , quasi in contemporanea iniziava anche la stagione di ciclocross. Attività, quella delle gare contro il tempo e del fuoristrada che hanno sempre gratificato e premiato che il Team Borgo Molino Rinascita Ormelle.

La stagione di ciclocross del Borgo Molino è iniziata domenica scorsa a Senigallia con Davide De Pretto, corridore di Piovene Rocchette, al primo anno tra gli juniores. De Pretto è strato campione italiano ciclocross al primo e al secondo anno allievi e appena terminata la stagione su strada è ripartito nel fango . Prima corsa quindi nel Giro d’Italia del Ciclocross e quinto posto nella categoria juniores, per Davide De Pretto. L’atleta di Piovene Rocchette sarà schierato al via anche nella tappa di domenica prossima a Sappada, poi a Lignano Sabbiadoro e successivamente nelle tappe del Giro a centro e sud Italia e in quelle del Trofeo Triveneto e Master Cross. La squadra degli juniores continuerà invece sabato prossimo su strada a Vigasio nel veronese e domenica a San Marco di Ravenna. Il 21 l’ultima prova a Besnate in provincia di Varese. Ottima annata anche per la categoria allievi con ben dieci vittorie e tutte di spessore. La stagione degli allievi guidati da Andrea Toffoli terminerà domenica prossima con il Giro dei Cinque Laghi nel vittoriese.