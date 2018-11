Borgo Molino: a Schio Davide De Pretto conquista l'ambito titolo regionale

Continua la tradizione “del fango” per il Team Borgo Molino Rinascita Ormelle. E una nuova maglia si aggiunge alla lunghissima e nutrita vetrina del team trevigiano diretto da Carlo Merenti e Cristian Pavanello. Quella di campione veneto di ciclocross per la categoria juniores. Infatti il vicentino Davide De Pretto, è il nuovo campione regionale categoria juniores di ciclocross. Il corridore di Piovene Rocchette, autentico talento sia su strada che nel fuoristrada è uno dei corridori di punta del Team Borgo Molino Rinascita Ormelle. Il corridore è infatti una delle pedine importanti della formazione grigio verde e voluto fortemente da Carlo Merenti, direttore sportivo di De Pretto all'Ormelle assieme a Cristian Pavanello.



De Pretto si era già staccato dalla squadre nel finale di stagione per iniziare l’attività del ciclocross già dalla prima gara del Giro d'Italia di Ciclocross a Senigallia mentre i compagni di squadra terminavano la stagione su strada. Una tradizione quella legata al ciclocross della società presieduta da Pietro Nardin che risale già dalla fondazione del sodalizio oltre all’attività su strada. Basti ricordare la vittoria nel 2005 del bellunese Davide Malacarne, al campionato mondiale di ciclocross nella categoria juniores. Ultima maglia iridata che l'Italia ha conquistato nel fango. Davide De Pretto fin dalle prime gare ha saputo mettersi in evidenza, risalendo via via le posizioni di classifica dei due circuiti ai quali sta partecipando, il Giro d'Italia e il trofeo Triveneto.



Nella gara di Schio, Trofeo Triveneto, valida quale campionato regionale è partito subito in testa, scattando sin dalle prime pedalate su un percorso fangoso e reso duro dai tanti giorni di pioggia che hanno devastato il Veneto. Ha pedalato con grinta mantenendo già dopo il via sempre le posizioni di testa e giro dopo giro ha guadagnato terreno sugli avversari tagliando il traguardo con un buon margine di vantaggio. Intanto sabato prossimo 10 novembre festa finale per il Borgo Molino Rinascita Ormelle, per salutare i ragazzi che passano di categoria e i nuovi arrivati. La festa si terrà al Ristorante Gambrinus a Cimadolmo.