Borgo Molino pronta per un'estate di gare!

ORMELLE E’ iniziata l’estate ed è iniziata l’attività su pista per il Team Borgo Molino Rinascita Ormelle, specie nella categoria allievi. Ai campionati regionali veneti in pista che si sono corsi al velodromo Monti di Padova i grigio verdi, guidati da Andrea Toffoli si sono classificati vice campioni regionali nell’americana, con Bettarello e Florian.



E nella terza prova del Master delle Piste in Friuli Venezia Giulia, vittoria di Lorenzo Ursella nello scratch e nella corsa punti, assieme alle buone prestazioni di Mattia Vittorio Marchi. Fari puntati invece, per quanto riguarda la categoria juniores , al Giro del Friuli Venezia Giulia a tappe. Domani la cronosquadre a Fontanafredda come prima semitappa e poi la seconda semitappa dedicata ai velocisti. Il giorno successivo, domenica, la Casut - Cimolais, che equivale alla terza tappa del Giro del Friuli. Cristian Pavanello spera infatti di fare il bis dello scorso anno alla mini corsa tappe , quando Fabio Mazzucco, ora alla Continental della Trevigiani e maglia azzurra tra gli under23 la fece da mattatore. La squadra sarà infatti impostata proprio con il gruppo di passisti scalatori per ben figurare alla corsa a tappe. Il resto del team Borgo Molino Rinascita Ormelle per la categoria juniores corre rà a Monselice, partenza alle 14.30, in un’altra gara impegnativa. Gli allievi correranno invece a Roveredo in Piano, sempre alle 14,00, con arrivo in salita.