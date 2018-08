Borgo Molino Rinascita Ormelle, Tricolori pista: due medaglie per Lorenzo Ursella

ORMELLE Continua il momento d'oro degli allievi della Rinascita Ormelle Borgo Molino e l'ottimo rapporto con la pista. Il diesse Andrea Toffoli infatti, quest'anno, ha puntato molto sugli allenamenti e le gare in pista, sia a Pordenone che a Portogruaro e i risultati per la società grigio verde di Ormelle stanno arrivando copiosi. Martedì scorso infatti al velodromo Francone a San Francesco al campo nel torinese, Lorenzo Ursella ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani allievi su pista nella specialità del keirin.



E mercoledì sera fresco fresco di risultati ancora Lorenzo Ursella, medaglia d'argento nel torneo della velocità. I convocati per i tricolori su pista della Rinascita Ormelle Borgo Molino erano tre, Lorenzo Ursella appunto, Andrea Bettarello, nono sempre nel torneo della velocità e Riccardo Florian. Un momento d'oro insomma che Toffoli e tutta la società presieduta da Pietro Nardin sta assaporando a pieno. Sempre gli allievi di Toffoli domenica correranno in casa a Faè di Oderzo, nel locale circuito, con partenza alle ore 9.



Gli juniores di Cristian Pavanello saranno invece impegnati a partire da venerdì e fino a domenica prossima nel Giro del Nord Est a tappe, organizzato dal team Danieli in Friuli Venezia Giulia. Forti del prestigioso terzo posto di Simone Raccani al Giro delle Prese ad Arcade, gara di respiro nazionale dove i corridori del Borgo Molino si sono messi in grande evidenza, oltre a correre al Giro del Nord Est a tappe, saranno presenti anche a Faè di Oderzo, sempre in casa come gli allievi, con partenza ore 14.