Borgo Molino Rinascita Ormelle: arriva una bella vittoria degli allievi a Bella Venezia

ORMELLE Continua il momento d‘oro degli allievi del Borgo Molino Rinascita Ormelle, guidati da Andrea Toffoli. La vittoria di Igor Gallai alla Bella Venezia di Castelfranco fa salire a sette le vittorie su strada dei ragazzi grigio verdi. Tutte vittorie di prestigio e conquistate in percorsi impegnativi. La vittoria di domenica è servito per dare morale al giovane ma promettente passista veloce di Cintocaomaggiore, Igor Gallai. Atleta dalle forti potenzialità, come decritto anche dal suo diesse. Grande soddisfazione anche da parte del presidente Pietro Nardin che ha assistito alla vittoria del ragazzo. Il momento d’oro continua anche in pista ai campionati friulani al velodromo Bottecchia di Pordenone: Ursella ha vinto il titolo regionale del keirin e con Marchi ha conquistato la velocità olimpica.



Venerdì sera il team degli allievi è poi stato alla notturna di Fossalta di Piave mentre domenica si correrà a Castelnuovo di Asola nel mantovano. Dominio di piazzamenti poi anche per gli juniores di Cristian Pavanello alla Vittorio Veneto-San Boldo con un quinto posto di Raccani, settimo Grendene e nono Leoni e in contemporanea a San Pietro in Viminario nel padovano con la quinta piazza di Peric. Gli appuntamenti del team della categoria juniores si concentreranno invece domenica prossima alla Sandrigo - Montecorno con partenza alle ore 10. Visti i piazzamenti il Borgo Molino è uno dei team più in forma del momento. Rimane solo da concretizzare con una vittoria di prestigio.