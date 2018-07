Borgo Molino: al via un nuovo weekend

ORMELLE Dalle vittorie in salita a Piancavallo con la categoria juniores alle vittorie in pista con gli allievi. Grande soddisfazione nel Team Borgo Molino Rinascita Ormelle per una settimana all’insegna dei successi. Con gli allievi domenica scorsa Gallai e Ursella si sono piazzati a Corte di Piove di Sacco nella nuova gara organizzata dalla famiglia Fornasiero. E in pista altre vittorie con Gallai, Marchi, Ursella, nella velocità a squadre e nell’americana con Florian e Bettarello. Domenica gli atleti di Andrea Toffoli sicuramente si metteranno in mostra a Castelfranco Veneto (Tv), a Bella Venezia con partenza alle 15.30. Si apre il nuovo weekend di corse per la categoria juniores con la Vittorio Veneto - Passo San Boldo, con Raccani, Leoni, Grendene, Bonanni.



Il diesse Cristian Pavanello spera in un bis di Bonanni, vincitore domenica a Pincavallo,m nella impegnativa gara tutta corsa in quota e con arrivo in salita gli ultimi quattro chilometri. Tre vittorie e per contro una marea di secondi posti e piazzamenti nei primi dieci fanno o comunque del Borgo Molino Rinascita Ormelle uno dei team più in forma della stagione. Oltre alla Vittorio Veneto - Passo San Soldo, Peric, Zumerle, Cattelan, Lunardelli, Biasibetti correranno an cosa nel padovano, a San Pietro Viminario. Il padovano infatti porta fortuna al team Rinascita Ormelle che anche domenica scorsa a Piove si Sacco si è piazzato sul podio con Peric al terzo posto e quinto Leoni. Lo scorso anno nella stessa gara aveva già vinto Bobbo.