A Borgoluce torna l’appuntamento con i campionati regionali studenteschi di cross

Una storica tenuta di mille ettari di boschi, pascoli, vigneti e campi di cereali, dove le contesse di Collalto, Ninni e Caterina (con il marito Lodovico Giustiniani) e la madre Trinidad, in equilibrio con l’ambiente si prendono cura della terra facendo nascere prodotti genuini ed energia pulita. Il contesto bucolico dell’azienda Borgoluce, in località Musile, comune di Susegana sarà nuovamente teatro della fase regionale dei campionati studenteschi di corsa campestre per le scuole secondarie di primo grado (categoria Cadetti e Cadette) e di secondo grado (categoria Allievi e Allieve). L’appuntamento, che vede alla regia Silca Ultralite Vittorio Veneto guidata dal presidente Aldo Zanetti, è fissato per mercoledì 19 febbraio 2020 nella località suseganese. In arrivo, dagli istituti di tutto il Veneto, gli studenti delle scuole medie e superiori, dagli 11 ai 16 anni, che lotteranno per conquistare l’accesso alle finali nazionali. In aggiunta anche due manifestazioni promozionali, una staffetta integrata e una gara riservata alla categoria Ragazzi e Ragazze. Responsabile dell’evento il professor Roberto Chiariotti, referente del settore educazione fisica e sportiva dell’Ufficio Scolastico territoriale di Treviso. Un’occasione davvero unica per i ragazzi che potranno riscoprire, in questo caso all’interno di un contesto scolastico-sportivo, l’amore per la natura.

«Anche quest’anno siamo ben felici di ospitare gli studenteschi regionali di corsa campestre – afferma Lodovico Giustiniani, amministratore dell’azienda Borgoluce – come azienda Borgoluce siamo molti vicini ai giovani e al mondo sportivo, riteniamo che questi momenti di sport oltre che a far comprendere ai ragazzi l’importanza dell’attività fisica possano, contestualmente, essere utile per far focalizzare l’attenzione sul tema, sempre più attuale, dell’alimentazione sana, di cui siamo sostenitori proprio partendo dai nostri prodotti a chilometro zero. Portare lo sport studentesco dentro la nostra tenuta, dove il rispetto della natura è al primo posto, non può che renderci orgogliosi e permetterci di veicolare messaggi importanti per le attuali e future generazioni».

Questo il programma orario della manifestazione. Ore 10.00: cerimonia di apertura e alzabandiera, saluto delle autorità e presentazione del luogo e della storia di Susegana. Ore 11.00: partenza gara categoria Cadette (1500 metri). Ore 11.15: partenza gara Cadetti (2000 metri). Ore 11.30: staffetta di sport integrato (due frazioni di 400 metri, con gli staffettisti disabili affiancati dai compagni partner). Ore 11.45: staffetta 4x1000 Ragazzi e Ragazze. Ore 12.15: partenza gara categoria Allieve (2000 metri). Ore 12.30: partenza gara categoria Allievi (2500 metri). Ore 13.00: premiazioni di squadra alla presenza delle autorità. Ore 13.30: chiusura manifestazione e partenza rappresentative.

Accanto anche a Silca Ultralite Vittorio Veneto e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso – Educazione Fisica e Sportiva, ci sono l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Veneto, il Comitato Regionale Veneto del Coni e Sport e Salute del Veneto, il Comitato Regionale Veneto Fidal, il CRV del Cip, il Comitato Regionale FMSI del Veneto, il Comitato provinciale Fidal, l’Asd Atletica Silca Conegliano, il Comune di Susegana, la Pro Loco di Susegana, l’azienda agricola Borgoluce, Silca SpA, Méthode, Manuel caffè, San Benedetto e Banca Prealpi Sanbiagio. Insieme allo staff di Treviso Marathon, ci saranno i volontari di Silca Ultralite Vittorio Veneto e Atletica Silca Conegliano e gli Amici Sportivi di San Martino.