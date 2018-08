Martedì da leoni: doppietta Rocchetta e Dorigoni

DOMEGLIARA E' stato un martedì da leoni quello vissuto quest'oggi dalla General Store bottoli che è riuscita a raccogliere due successi in contemporanea a Caselle di Sommacampagna (Vr) con Cristian Rocchetta e a Lamporecchio (Pt) con Jakob Dorigoni. Sul circuito scaligero, le maglie giallo-nero-verdi sono state brave a controllare una corsa nervosa che ha visto un attacco portato da un drappello di 19 unità, raggiunto solo all'ultimo chilometro da una parte del gruppo. E proprio nel finale della 23^ edizione del Gp San Luigi i ragazzi diretti da Roberto Ceresoli, Giorgio Furlan e Angelo Ferrari hanno preso in mano la situazione lanciando una volata perfetta a Cristian Rocchetta che ha subito messo tra sè e gli altri un solco incolmabile ed è andato a tagliare la linea del traguardo a braccia alzate.



In contemporanea, a Lamporecchio (Pt), a firmare la doppietta per la General Store bottoli è stato il tricolore del ciclocross Jakob Dorigoni che ha fatto proprio il 58° Trofeo Comune di Lamporecchio allungando a quattro chilometri dal traguardo e giungendo in solitaria tra due ali di folla. Lo stesso arrivo ha premiato con il terzo posto anche un generosissimo Davide Casarotto. "E' stata una giornata memorabile per tutti noi: sapevamo che la nostra squadra aveva ritrovato brillantezza e che avremmo potuto tornare a festeggiare il successo" ha sottolineato il team manager Roberto Ceresoli. "Oggi sia a Caselle sia a Lamporecchio i ragazzi hanno corso da squadra vera dimostrando che possiamo conquistare qualsiasi traguardo. Queste vittorie sono il giusto premio che ripaga Rocchetta e Dorigoni dei tanti sforzi e di tutti i sacrifici compiuti in questi mesi". La General Store bottoli tornerà in gara giovedì a Briga Novarese (No), sabato a Casalnoceto (Al) e domenica nell'atteso appuntamento internazionale di Poggiana di Riese Pio X (Tv).