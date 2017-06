Da perfetto sconosciuto a promessa della boxe: la storia di Yancarlo Peguero Rodriguez

TREVISO Yancarlo Peguero Rodriguez, classe 1999, è un ragazzo di origine dominicana magrissimo, umile e riservato che ha iniziato le sue prime esperienze nel pugilato solo quattro mesi fa.

Ad aprile esordisce in un torneo di boxe light a Vittorio Veneto mostrando la pasta di cui è fatto ma è poche settimane dopo, durante il l Memorial Luca Sabatino (San Stino di Livenza), che raccoglie le sue prime importanti soddisfazioni. In questo contesto è arrivato primo superando due avversari (l’uno di 27 e l’altro di 34 anni) che lo sovrastavano sia come esperienza sul ring che fisicamente. Sono stati due match intensi. Al piccolo atleta non è mancata la costanza di andare avanti, mettendo in pratica le tecniche pugilistiche che gli sono state trasmesse. Si aggiunge una buona dose di originalità che gli ha permesso di mettere a segno i colpi migliori, guadagnandosi il gradino più alto del podio.

Il suo allenatore, Cristian Romano della Freesport di Conegliano, 34 anni con quasi 70 match al suo attivo, lo descrive come un ragazzo curioso nello sperimentare le tecniche che gli vengono di volta in volta trasferite e costante negli allenamenti. “Ha capito” aggiunge il mister ”una morale molto importante della boxe e dello sport in generale, che dentro le regole la rabbia vince”.