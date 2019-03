Imoco Volley in trasferta a Brescia per continuare a far sognare i tifosi

Era il 26 dicembre e al Palaverde la neopromossa Banca Val Sabbina Millennium Brescia inflisse l'ultima sconfitta in campionato subita dall'Imoco Volley che da quel giorno ha inanellato 11 vittorie consecutive.

Domenica si giocherà a Brescia la gara di ritorno valida per la penultima giornata di una Regular Season che vede le Pantere sicure del primato, avendo 7 punti di vantaggio sulla seconda (Novara) a due giornate dalle fine. Dopo l'impresa di martedì a Istanbul che ha regalato all'Imoco Volley la semifinale di Chamèpions, la squadra è tornata in palestra per prepararsi alle ultime due gare, questa domenica al Pala JimmyGeorge di Montichiari alle 17 e la chiusura sabato 30 alle 20.30 al Palaverde con l'Unet EWork Busto Arsizio. Squadra al completo per coach Santarelli. Ex del match Anna Nicoletti, opposto della Banca Val Sabbina. Brescia dopo la vittoria di domenica scorsa (3-0) a Chieri è al 9° posto con 28 punti, a 5 lunghezze dalla zona play off, Imoco prima con 57 punti. Gli arbitri dell'incontro saranno Prati e Curto.

La centrale bresciana Anna Danesi che domenica sfiderà la squadra della sua città natale, commenta la partita con queste parole: «Mi fa sempre piacere tornare a giocare a Brescia perché ci sarà l'occasione per riabbracciare tanti amici che verranno a vedere la partita, poi ci saranno i miei familiari quindi sarà per me una giornata un po' speciale. Con la Millennium ho fatto le giovanili, quindi per me sarà un bel ritorno a casa. Dopo le fatiche della lunga trasferta Conegliano-Cuneo-Istanbul-Conegliano ci siamo riposate un po' e ora torniamo in palestra concentrate per questo gran finale di stagione. Il fatto di essere già prime matematicamente ci permetterà in questi dieci giorni di poter lavorare serenamente e anche caricare un po' di più il lavoro fisico in vista di semifinali di Champions e inizio dei play off, pero' state certi che quando scenderemo in campo, sia domenica a Brescia sia il sabato dopo con Busto, saremo in campo per vincere e giocare la nostra miglior pallavolo. Inoltre sarebbe bello battere Brescia domenica perché è l'ultima squadra con cui abbiamo perso in campionato e potremmo fare tutto un girone imbattute, una bella soddisfazione».