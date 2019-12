Futsalmercato per lo Sporting Altamarca: Bruno Da Silva in prestito alla Dibiesse Miane

Lo Sporting Altamarca ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo il giocatore Bruno Da Silva alla Dibiesse Miane, formazione di C1. Il talentuoso classe 2002, protagonista due stagioni fa nella vittoria della Coppa Italia Veneto di C1 e convocato lo scorso anno nella rappresentativa Veneto under 17 parteciperà quindi alla seconda parte del campionato di Serie C1. Per Bruno la possibilità di mettersi in mostra nella massima serie regionale e di crescere. Al Miane raggiunge Andrea Balliana e Marco De Zen, anche loro in prestito alla società biancoverde.