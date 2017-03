L'Imoco Volley non si ferma più: Busto Arsizio si arrende in casa al tie break

CONEGLIANO Vittoria importante per l’Imoco Volley, che conitnua la sua impressionante striscia vincente (sono 20 tra campionato e coppa italia) e con i due punti di stasera a Busto Arsizio blinda il primo posto in regular season, ormai irraggiungibile da chi insegue a due giornate dal termine.

L’Imoco di Davide Mazzanti, nominato ieri ufficialmente dalla FIPAV nuovo C.T. della Nazionale, parte al PalaYamamai con Skorupa-Ortolani, Fawcett-Robinson, De Kruijf-Folie, libero De Gennaro. Il primo set è subito una battaglia, la squadra di casa dopo le schermaglie iniziali prende il largo (17-11, 23-17), l’Imoco recupera qualche punto e si fa minacciosamente vicina, ma nel finale ha la meglio il carattere della squadra bustocca che trascinata da una grande Valentina Diouf si aggiudica il parziale con il 25-22 finale. Si combatte all’arma bianca anche nel secondo parziale: le Pantere ci provano nel finale allungando 18-20, poi una bella serie firmata da capitan Ortolani (tra le tante ex del match) e Fawcett permette alla squadra di coach Mazzanti di chiudere 20-25 e pareggiare il conto.

Nel terzo set, sull’abbrivio del precedente, l’Imoco parte subito a razzo, ancora Serena Ortolani e con lei Fawcett e De Kruijf, molto efficaci in attacco, permettono alle Pantere di allungare (5-8). Una scatenata Diouf e l’ex Pantera Vale Fiorin riescono a tenere a galla le padrone di casa (12-14). Anche Barazza colpisce dal centro per il 15-18, l’Imoco prova a scappare e Busto chiede time out. Si combatte fino alla fine, ma le Pantere restano lucide e chiudono il set con un muro di Ortolani 20-25. E’ il punto che vuol dire matematica certezza di avere colto per il secondo anno consecutivo il primato in regular season e il conseguente accesso alla Champions League 2017/18. Nel quarto parziale l’Imoco subisce la reazione bustocca, merito di Diouf e di Stufi che lanciano le farfalle al 5-2 dopo una serie di battute insidiose di Fiorin. Conegliano risponde con le fast di De Kruijf e i punti di Robinson e Fawcett, e sorpassa (11-12).Ma la Yamamay vuole il tie break, sorpassa nella fase centrale del set (bene Berti a muro) e arriva al 23-21 decisivo, prima di chiudere 25-22.

Si va al quinto: l’Imoco parte benissimo (1-4) con i missili di Fawcett e Skorupa che si mette in proprio e mette subito le Pantere in careggiata.Anche De Kruijf abbassa la saracinesca a muro (saranno 5 alla fine per l’olandese) per l’1-5, poi Ortolani continua a spingere (3-7). L’Imoco gioca pulito, difende bene e prende il largo (6-12). La chiusura dopo la palla del 9-14 siglata da Barazza (8 punti) è un errore della squadra di casa per il 9-15 finale.Una bella prova perle ragazze di Mazzanti, con quattro Pantere in doppia cifra (De Kruijf 20, Fawcett16, Ortolani e Robinson 15) e una prova corale di buon livello che assicura alle gialloblu’ il primato in classifica. Sabato big match al Palaverde (20.45) con la Liu Jo Modena.