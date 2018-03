C5Treviso: alla 6^ giornata di ritorno lotta a tutto campo per l’accesso ai Play Scudetto

TREVISO Nel Girone A ben 6 squadre si giocano i 4 posti disponibili per puntare ai Play. La squadra scudettata in carica Atl. GinTonic dopo un avvio di stagione incerto riesce, in questo finale, a conquistare la vetta con 2 punti di distacco sulla seconda. Distacco momentaneo che potrebbe ancora aumentare per via del recupero che giocheranno in settimana contro una diretta concorrente. Nota di merito alla seconda in classifica SC Arsenal che quest’anno, diversamente dalla sofferta scorsa stagione, si presenta più preparata con alle spalle un anno di esperienza in più.

Notevole aiuto dal suo Bomber Villani E. che guida la classifica con 42 reti. Le altre 2 squadre che al momento sono 3^ e 4^ sono Musestre (in foto) e MG Sabbiature. Nel Girone B la situazione non cambia di molto, ancora più incerta la situazione. In testa troviamo l’AutoTre, finalista Scudetto lo scorso anno, che si è impossessata del primo posto da inizio stagione e sicuramente accederà ai Play Scudetto. Nella seconda posizione troviamo il Real Villorba detentrice della Coppa di Lega, che affronterà la prima in classifica nell’ultima giornata per “rubare” lo scettro di Regina del Girone B. Le altre 2 squadre che al momento sono 3^ e 4^ sono Zemanlandia e Zeus Pizza. Ricordiamo che le squadre classificate dalla 5^ posizione giocheranno la Coppa Di Lega.

Le prime 3 posizioni dei Marcatori sono le seguenti: Girone A: Villani E (SC Arsenal) 42, Trevisan M. (Opera Prima) 28, Zanatta N. (Gas &Co) 21 Girone B: Cerbu M. (New Team) 40, Gashi Al. (Real Villorba) 36, Salzano V. (SS Trinità) 30

Qui di seguito i risultati della 6^Giornata di ritorno

Girone A Classifica dopo 6^ Gior. Rit.

28...Atl GinTonic(-1)

26...SC Arsenal

23...Musestre

23...MG Sabbiature(-1)

23...Gas & Co

20...Opera Prima

15...Pitt. Edili Beraldo

9.....Next Level

3.....Fiamme Azzurre

Girone A Risultati 6^ Giornata Rit:

Pitture Ed. Beraldo - Fiamme A. 6-2

Musestre - Next Level 6-0

MG Sabbiature - SC Arsenal 3-3

Atl. GinTonic Opera Prima 4-1

Gas & Co riposa

Girone B Classifica dopo 6^ Gior. Rit.

31...Autotre(-1)

29...Real Villorba

22...Zemanlandia(-1)

20...Zeus Pizza PX

20...All Beck's

18...New Team

16...The Bulldogs

16...SS Trinità

0.....BirraReal

Girone B Risultati 6^ Giornata Rit.:

BirraReal - AutoTre 0-12

Real Villorba - Zeus Pizza PX 2-2

All Beck's - The Bulldogs 6-6

Zemanlandia - SS Trinità 5-7

New Team riposa