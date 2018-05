Torna sabato, al Club Ca’ Amata di Castelfranco, l’8° Miki Biasion Golf Trophy

CASTELFRANCO VENETO Torna sabato 19 maggio al Golf Club Ca’ Amata l’attesissimo 8° Miki Biasion Golf Trophy, la gara che abbina golf e motori voluta dal pluricampione mondiale di rally, Miky Biasion. 120 i posti per partecipare e da giorni c’è già una lunga lista d’attesa. La formula sarà quella testata per la prima volta l’anno scorso, visto il successo. La competizione di golf, a cui prenderà parte anche Biasion, si giocherà sulle 18 buche del campo, con partenza shot gun alle 10 e formula stableford per le 3 categorie, in modo da favorire la più ampia partecipazione, aprendo anche al mondo dilettantistico come avvenuto a partire dall’ultima edizione, dopo le prime 6 disputate con formula Pro Am.

La classifica, nello spirito del particolare evento, sarà non solo sul green, ma anche nella pista da rally che sarà allestita per l’occasione nel parcheggio del Ca’ Amata perché, come dice Biasion “Le auto veloci vanno forte in rettilineo, i piloti veloci vanno forte in curva, i rallysti vanno forte ovunque!”. I concorrenti potranno dunque sfidarsi in una gara di slalom a bordo delle 595 Abarth. A tenere il tempo sarà proprio Biasion, che tra le novità ha scritto il suo ultimo libro, “Rally. Avventure senza tempo”, uscito a fine 2017 (Artioli editore). Con lui seguirà la gara un altro campione che ha scritto pagine di vera epopea nel mondo del rally: il castellano Gigi Pirollo, navigatore diventato leggenda con 44 anni di carriera alle spalle, vincendo in lungo e in largo nelle competizioni di tutto il mondo. Delegato Aci per la sicurezza, Pirollo collabora con Biasion come esaminatore nel Rally Italian Talent, per scoprire i giovani talenti.

Come nelle precedenti edizioni la gara è a scopo benefico, a favore della campagna “Il tuo dono per il suo sorriso” del Centro Residenziale per Anziani di Cittadella per l’acquisto di un trattamento che cura e riduce rapidamente il dolore provocato da traumi e da patologie infiammatorie nelle persone anziane. In serata si respirerà l’atmosfera conviviale del circolo, con le premiazioni e una lotteria di beneficenza aperta a tutti. Per info: 0423 493537; info@golfcaamata.it.