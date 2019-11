Ca’ Sugana ospita il Comitato Italiano Paralimpico: presentata la nuova stagione

È stata presentata sabato mattina a Ca’ Sugana, sede municipale del Comune di Treviso, la stagione agonistica delle società del Comitato Italiano Paralimpico per promuovere l’attività sportiva dei disabili con le testimonianze di alcune società sportive, fra le quali Dopla (Ciclismo per non vedenti/ipovedenti), Treviso Bulls (Hockey in carrozzina elettrica per disabilità motorie e neuromuscolari), Kosmos Volley (Sitting Volley), PDM Treviso (basket in carrozzina), oltre al triatleta Bernardo Bernardini.

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità del prossimo 3 dicembre, il Comitato Italiano Paralimpico, con Davide Giorgi, Delegato Provinciale del CIP Treviso, ha voluto infatti sensibilizzare e dare voce alle società sportive che favoriscono lo sport per le persone con disabilità e quindi l’inclusione e l’integrazione sociale. Dopo l’apertura dello sportello CIP Treviso lo scorso settembre, che ha sede all’ufficio UILDM Treviso di Via Bressa, il Comitato si sta adoperando per fare rete fra le associazioni sportive del territorio della Marca Trevigiana, in modo da coinvolgere sempre più persone con disabilità ed introdurle allo sport paralimpico, dal momento che solo l’1% di queste svolge attività sportive.

Hanno presenziato alla presentazione Gianmarco Panizzo, Segretario delegazione del CIP Treviso, il Direttivo della delegazione del CIP Treviso e le Associazioni che promuovono nel territorio l’attività sportiva per persone con disabilità. «Siamo orgogliosi di presentare nella nostra sede municipale la stagione agonistica delle società trevigiane del Comitato Paralimpico Italiano», afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. «Lo sport abbatte distanze, pregiudizi e confini ma con la tenacia e la forza d’animo si possono abbattere tutte le altre barriere, come dimostrano questi ragazzi e queste società. Lo sport, lo dico spesso, è salute, integrazione e inclusione ma soprattutto è una scuola di vita che non conosce limiti, fondamentale per tutti noi».

«Alle società sportive che promuovono l'attività sportiva per le persone con disabilità sul territorio va il nostro più sentito ringraziamento», le parole di Francesco Benazzi, direttore generale Ulss 2, che segue da vicino le attività del CIP. «La pratica sportiva gioca infatti un ruolo fondamentale, dando la possibilità di ottenere importanti miglioramenti in relazione a vari aspetti: cognitivo, attraverso la conoscenza del proprio corpo, dello spazio, del tempo; fisico, aumentando la forza muscolare, la capacità di equilibrio, la coordinazione motoria; psicologico, producendo uno stato di soddisfazione generale; socio-educativo, aumentando la propria autonomia, favorendo la socializzazione, l’aggregazione e l’integrazione».