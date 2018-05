Calcetto e beach volley per un regalo alle persone disabili del Piccolo Rifugio

SUSEGANA Un weekend di sport, amicizia e solidarietà. Divertirsi e sperare di vincere sapendo che qualcun altro vincerà insieme a te: le persone con disabilità che chiamano casa il Piccolo Rifugio “comunità alloggio Zaina Bernardi” di Ponte della Priula. E' la ricetta di Piccolo Rifutbol e Volley X Shelter i tornei sportivi organizzati dal Piccolo Rifugio e dai Volontari x Shelter allo Sporting Ma.Gi di via Mandre a Ponte della Priula, frazione di Susegana.

CALCIO A 5, BEACH VOLLEY A 3

L'ottava edizione di Piccolo Rifutbol si gioca dalle 9 di domenica 3 giugno: è un torneo di calcio a 5 amatoriale maschile e femminile. Premiazioni alle 17.30. A metà giornata, il pranzo offerto, condiviso con gli atleti, gli organizzatori e gli ospiti del Piccolo Rifugio: perché "Piccolo Rifutbol" è un occasione di festa e amicizia, prima che un evento agonistico. La quarta edizione di Volley X Shelter, torneo di beach volley misto amatoriale 3 contro 3, comincia sabato 2 alle 14.30 e prosegue domenica con le stesse modalità. Per informazioni e iscrizioni (100 euro a squadra per il calcetto, 50 euro per il beach volley): volontarixshelter@gmail.com, 0438445318.

IL PICCOLO RIFUGIO DA SAN FRANCESCO

Tutto il ricavato permetterà alle persone con disabilità di realizzare un desiderio e vivere occasioni di felicità: servirà infatti a sostenere le spese per un viaggio-pellegrinaggio ad Assisi, sulle orme di San Francesco e Santa Chiara, che gli ospiti del Piccolo Rifugio condivideranno con gli amici Volontari X Shelter. L'iscrizione ai tornei va completata entro lunedì 21 maggio, quando alle 20.30 al Piccolo Rifugio ci sarà il sorteggio delle partite, ed il primo incontro con gli ospiti della casa. Piccolo Rifutbol è in collaborazione con Piscine Mireba - Sporting Magi e con i Gruppi degli Alpini di Ponte della Priula e Colfosco. Ha il patrocinio del Comune di Susegana.