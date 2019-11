Calcio femminile: Villorba e Belluno in campo per la Lilt

Domenica 10 novembre alle 14 allo stadio comunale di Villorba scenderanno in campo le squadre di Calcio Femminile di Villorba e di Belluno per una gara ufficiale del Campionato Eccellenza e come iniziativa per la raccolta fondi pro Lilt Treviso.

La partita, che sarà anticipata da un flash mob che stupirà il pubblico presente nelle tribune dello stadio, è quella conclusiva del ciclo di incontri sportivi che ha visto coinvolte oltre 70 giocatrici di 6 squadre di calcio femminile di serie B, C, e D, le stesse atlete che hanno partecipato al video “Gioca d’anticipo scendi in campo con la prevenzione”. Il video social è parte integrante del progetto di sensibilizzazione per combattere con la prevenzione il cancro al seno ed è stato realizzato e sostenuto del Gruppo Centro di Medicina in collaborazione con le Lilt provinciali di Ferrara, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, e con il patrocinio di diversi Comuni, tra cui quello di VIllorba.