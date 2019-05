Calcio San Cipriano: secondo open day per la squadra

Il prossimo 9 giugno, l’Asd calcio San Cipriano affiliata al Chievo calcio, organizza il secondo open day dopo l'ottimo successo avuto nel 2018. Sarà un porte aperte a tutti i bambini e bambine, dai 4 ai 14 anni, che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio.

Una mattinata dove la società accoglierà gli iscritti alla giornata e una volta accolti e suddivisi per età, verranno accompagnati in campo per giochi ludici, simulazioni allenamento e partita. Il tutto seguito da tecnici della società e della super visione di un tecnico del settore giovanile Chievo calcio. La mattinata si concluderà con la visita delle amministrazioni locali e un conviviale per tutti i presenti accompagnato da omaggi per i partecipanti (maglietta pantaloncini societari e attestato di partecipazione). «Nel 2018, l’open day ha dato un buon numero di adesioni (oltre 150 partecipanti) che hanno fruttato un successo inaspettato con molte presenze di bambine - spiega il presidente Mauro Guerra - L'affiliazione al Chievo, ha portato una ventata di emozioni I nostri bambini durante tutto l anno, sono stati protagonisti ad eventi in casa Chievo, allenamenti di valutazione qui presso il nostro campo, inviti a bordo campo alle partite di serie A, corsi di aggiornamento per allenatori e l emozionante chiamata per uno stage di 3 nostri giocatori in sede Chievo, il 25 maggio». La società si è distinta anche sul piano dell'impegno territoriale con il proprio tecnico Isef Mirko Napoli, che ha collaborato con l asilo Vittoria di Roncade e i suoi bambini. Un ottimo risultato collaborativo che ne è valsa la conferma anche per gli anni a venire.

Per partecipare e iscriversi alla giornata inviare a calciosancipriano@gmail.com

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!