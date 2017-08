Colpo di mercato per il Venezia Calcio: dalla Spal arriva l'opitergino Gianmarco Zigoni

ODERZO La società Venezia FC ha comunicato nelle scorse ore di aver trovato l’accordo con la società A.C. Milan per il trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante, classe 1991, Gianmarco Zigoni. Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30.06.2020. Nell’ultima stagione Zigoni era in forza alla Spal in Serie B con cui ha conquistato la promozione nella massima serie collezionando complessivamente 34 presenze e realizzando 11 goal.

Zigoni, soprannominato "Il Cobra", ha iniziato la sua carriera ad Oderzo nell'Opitergina dove allenava suo padre Gianfranco (ex giocatore di Juventus, Genoa, Roma, Verona e Brescia). Successivamente è passato nelle giovanili del Treviso dove ha segnato oltre 100 gol. Ha esordito invece in prima squadra il 26 gennaio 2009 nella partita di Serie B persa dal Treviso per 2-1 contro l'Ancona, gara in cui ha segnato il suo primo gol per i biancocelesti. Quattro giorni dopo ha realizzato la prima delle reti nella vittoria del Treviso per 3-2 contro il Brescia. Nel corso della stagione si è distinto segnando 2 reti in 18 gare disputate.

Il 1º luglio 2009 è stato ufficializzato il suo trasferimento al Milan, con cui ha esordito in Serie A il 28 marzo 2010 nel pareggio per 1-1 tra i rossoneri e la Lazio, subentrando al 77º minuto di gioco a Filippo Inzaghi. Con la formazione Primavera dei rossoneri ha vinto la Coppa Italia Primavera 2009-2010, segnando il gol del definitivo 2-0 nella finale di ritorno contro il Palermo. Da quel momento Gianmarco ha peregrinato tra Frosinone, Avellino, Pro Vercelli, Lecce e il Monza prima di approdare a Ferrara. Il trevigiano ha inoltre esordito con la Nazionale italiana Under-20 l'11 febbraio 2009 nel Torneo Quattro Nazioni contro l'Austria, segnando anche la sua prima rete in azzurro. Successivamente è stato convocato nella Nazionale Under-19 e Under-18. Con la prima ha disputato 4 partite, di cui 2 valide per le qualificazioni all'Europeo Under-19 2010, nelle quali ha realizzato 3 gol e con la seconda 4 gare con un gol.