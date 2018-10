Calciotto Treviso ospita nel weekend la 3 Nations Cup

Segnatevi questa data: sabato 3 novembre a Morgano, dalle ore 18 in poi grande calcio a otto internazionale con il triangolare che vedrà opposte due compagini straniere, i campioni svizzeri del Seebach Zurich e i campioni tedeschi dell'R.N.Rats, ai campioni in carica trevigiani

dello Spartak Chispa.

Un'altra grande giornata di sport ad alto livello organizzata come sempre da Calciotto TV, Mcp Sport, con la regia del team manager della Nazionale Italiana di calcio a 8 Massimiliano Cattarin che sta stravolgendo il mondo del calcio a livello amatoriale portando una capacità organizzativa e mediatica a livelli quasi professionistici. Tutto l'evento sarà trasmesso in diretta streming sui canali ufficiali Youtube e Facebook Calciotto TV, stand eno-gastronomici aperti dalle ore 17 e tre partite in programma: alle 18 i trevigiani dello Spartak Chispa guidati dal Mister Klaudio Graceni affronteranno gli svizzeri del Seebach di Zurigo, alle 19.30 saranno i campioni tedeschi del Rats ad affrontare gli sconfitti del primo match e alle 21 gran finale con l'ultima gara in programma per lasciare poi spazio alle premiazioni e ai festeggiamenti. Il 16 dicembre toccherà invece alla rappresentativa del Calciotto TV affrontare la rappresentativa tedesca del FFL Rhein-Neckar per la Christmas Cup 2018, primo step stagionale in preparazione della Continental Football League in programma a Mosca a maggio 2019.