Calciotto Tv, parlano i numeri: organizzate 110 gare con oltre 450 giocatori

La sesta edizione del Torneo Estate Calciotto Tv conferma la leadership di questo movimento riconosciuto ormai a livello nazionale. I numeri non hanno paragoni con nessun altro delle centinaia di tornei estivi sparsi per il triveneto. Ben 110 partite spalmate nei due mesi estivi, 21 squadre coinvolte per un totale di oltre 450 giocatori. Da sempre il movimento Calciotto Tv è aperto a tutti, sia amatori che tesserati FIGC, con la conseguenza che il livello tecnico migliora di stagione in stagione portando spettacolo e divertimento per tutti gli amanti del calcio a 8 e non solo.

Un movimento, quello trevigiano, che da anni porta una qualità organizzativa senza pari e che punta a crescere sempre più. A settembre ripartiranno i campionati di Serie A e Serie B, con annesse CSEN Treviso Cup e Supercoppa oltre alla rinomata Rappresentativa Calciotto che selezionerà i migliori giocatori per andare a confrontarsi nei più prestigiosi tornei internazionali in Italia e in Europa. L'evoluzione che sta portando Massimiliano Cattarin, Team Manager anche della Nazionale Italiana di Calcio a 8 FIM, è qualcosa di innovativo e coinvolgente: “Ora serve un passo in più a livello strutturale: c'è bisogno di ampliare l'impiantistica sportiva che deve seguire la crescita del nostro movimento. I nostri numeri e soprattutto la qualità del nostro lavoro è sotto gli occhi di tutti, ora serve un aiuto anche dalle varie amministrazioni, aziende o privati che vogliono credere ed investire su questo bellissimo sport”. E la finalissima del Torneo Estate 2019 Calciotto Tv è in programma per venerdì 26 luglio.

