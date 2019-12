Calendari Perazza 2020: nuovo anno in compagnia dello sport trevigiano

Sono stati presentati lunedì 2 dicembre, nella sede del Consorzio di Tutela Prosecco Doc, gli attesi Calendari Perazza 2020 realizzati da Studio Perazza in collaborazione con le società sportive Benetton Rugby, De’ Longhi Treviso Basket e Imoco Volley.

I calendari ufficiali delle tre squadre trevigiane hanno il patrocinio del Comune di Treviso e rientrano in un progetto benefico a favore del mondo dell’infanzia. Il ricavato delle vendite sarà, infatti, devoluto a IOV - Istituto Oncologico Veneto per l'acquisto di nuovi componenti di un software utilizzato per la radioterapia di precisione dei tumori cerebrali pediatrici. Il progetto, giunto quest’anno alla terza edizione, non perde le sue finalità benefiche e la propensione a supportare progetti sanitari per l’infanzia, mantenendo costante il filo conduttore dello sport come portatore di valori positivi e stimolanti per i bambini. Luca Giavi, direttore del Consorzio Tutela Prosecco Doc ha ricordato che «il Consorzio è da sempre vicino al mondo dello sport e della beneficienza. In questo progetto in particolare sport, Prosecco e cultura si uniscono per una finalità importante che il Consorzio è lieto di aver supportato». «Ci tengo a ringraziare i protagonisti di questa avventura - dice Riccardo Perazza, ideatore del progetto - che comporta impegno e fatica. Benetton Rugby, De’ Longhi Treviso Basket e Imoco Volley ogni anno partecipano con grande entusiasmo mettendosi in gioco per un obiettivo importante».

Dopo i successi delle prime due edizioni che hanno permesso di donare al reparto pediatrico dell’ospedale di Treviso 8.170 euro nel 2018 e 14mila euro nel 2019, la speranza degli organizzatori è quella di raggiungere un obiettivo ancora maggiore. L’assessore al Turismo e Beni Culturali di Treviso Lavinia Colonna Preti ha dichiarato: «Mi auguro che, giunto alla terza edizione, questo calendario sviluppi un mercato del collezionismo, sostenendo così la sua mission benefica. I Calendari Perazza 2020 colpiscono per il concept artistico e la bellezza degli scatti e l’assessorato dei Beni Culturali, che mira ad elevare qualsiasi forma d’arte, è felice di incentivare la raccolta dei fondi vista la finalità benefica del progetto e la sua valenza artistica». L’edizione 2020 dei Calendari Perazza unisce sport, tendenze pop e interpretazioni oniriche che trasportano gli atleti e le atlete in ambientazioni sovrannaturali ottenute con ricercati set fotografici e particolari rese grafiche. Il calendario Benetton Rugby si ispira al tema pop reinterpretato attraverso colori accesi, elementi grafici e texture che spiccano a contrasto sullo sfondo scuro. Protagonisti sono i giocatori, immortalati in pose dinamiche che esprimono tutta la grinta dei Leoni e la forza della squadra. Nel calendario De Longhi Treviso Basket invece, a stupire sono gli sfondi onirici con colori fluo e sfumature in cui fluttuano gli atleti presi in azione di gioco. La sportività e l’energia si fondono con elementi grafici e tendenze pop che trasportano il basket e i giocatori in un mondo sovrannaturale. Lo shooting del Calendario Imoco Volley immortala le atlete in scatti ironici mentre giocano con elementi che riportano al mondo del vino e al Prosecco, il tutto snaturato dalla realtà e riproposto in un diverso immaginario grazie ai colori rosa e arancione. Le scene si ambientano in uno sfondo rosa, dove risaltano i corpi atletici delle giocatrici in tenuta sportiva come se fossero catapultate in un mondo surreale e inusuale. I calendari saranno acquistabili presso gli uffici delle società Benetton Rugby, De’ Longhi Treviso Basket e Imoco Volley, presso gli shop dello Stadio di Monigo e del Palaverde di Villorba e acquistabili online sul sito calendarioperazza.it. Il costo per calendario è di 15 euro per la versione da muro, 10 euro per la versione da tavolo.