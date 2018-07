Ufficializzato il calendario del nuovo Top 12: il Mogliano esordirà contro le Fiamme Oro

MOGLIANO VENETO La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario del Campionato Italiano TOP 12 per la stagione 2018/19, al via nel weekend 15/16 settembre, con subito trasferta romana per il Mogliano Rugby 1969 in casa delle Fiamme Oro. Queste le dichiarazioni di Andrea Cavinato, head coach del Mogliano Rugby 1969: “Non ho mai dato molto peso al calendario, comunque credo che settembre con le due trasferte, a Roma contro le Fiamme Oro e a Rovigo, squadre composte da veri e propri professionisti e candidate entrambe allo scudetto, e con la partita interna contro il Valsugana, scontro in chiave salvezza, ci darà un’indicazione ben precisa di chi veramente siamo. Periodo molto difficile ritengo che sarà invece novembre e l’inizio di dicembre, con tre partite in casa dove dovremo far punti contro San Donà, Petrarca e Calvisano e vincere a Roma contro Lazio.”

Riportiamo di seguito il comunicato della F.I.R.: “La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano TOP 12 per la stagione 2018/19, al via nel weekend 15/16 settembre. A dare il via alla stagione del massimo campionato rugbistico italiano, nella nuova formula a 12 squadre, saranno i campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Rugby che come da tradizione faranno visita alla neo promossa (in questo caso la squadra perdente della finale dello scorso Campionato di Serie A) Valsugana Rugby Padova, dando subito vita al primo derby della nuova annata. Il Patarò Calvisano, finalista dello scorso Campionato di Eccellenza, sarà di scena a Verona contro la seconda neo promossa, vincente della Serie A 2017/18. Doppio incrocio sull’asse Veneto-Roma: le Fiamme Oro Rugby ospiteranno il Mogliano Rugby 1969, mentre la Lazio esordirà sul campo del FEMI-CZ Rovigo. Completano il primo turno di campionato Toscana Aeroporti I Medicei – Valorugby Emilia e Rugby Viadana 1970-Lafert San Donà".

Alla settima giornata, in calendario nel weekend 10/11 novembre, è in programma il remake della scorsa sfida Scudetto tra Petrarca e Calvisano, con i gialloneri che nella giornata seguente affronteranno il FEMI-CZ Rovigo. Derby romano dal sapore natalizio: la prima sfida tra Fiamme Oro e Lazio è in programma nel weekend 22/23 dicembre. Con l’ampliamento a dodici squadre a seguito delle promozioni di Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova rimane invariata la formula, con un girone unico all’italiana e partite di andata e ritorno tra le dodici squadre partecipanti. La stagione regolare qualificherà alle semifinali le prime quattro classificate che si affronteranno in gare di andata (4/5 maggio) e ritorno (11/12 maggio) secondo il seguente schema:

4° classificata v 1° classificata

3° classificata v 2° classificata

Le vincenti del doppio turno di semifinale si affronteranno in gara unica, sabato 18 maggio 2019, nella Finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2018/2019 in casa della finalista meglio classificata al termine della stagione regolare. Retrocederanno direttamente nella Serie A 2019/2020 le squadre classificate al dodicesimo e undicesimo posto della stagione regolare. Qui di seguito la prima giornata di campionato:

I giornata (and. 15/16.09.18 ore 16, rit.26/27.01.19 ore 15)

Toscana Aeroporti I Medicei v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Valsugana Rugby Padova v Argos Petrarca Rugby

FEMI-CZ Rovigo v Lazio Rugby 1927

Rugby Viadana 1970 v Lafert San Donà

Verona Rugby v Patarò Calvisano