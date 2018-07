Ecco le date del precampionato della TVB: si comincia il 20 agosto

TREVISO La De' Longhi Treviso Basket ha pubblicato su Facebook il calendario della pre-season 2018/2019. I ragazzi di coach Menetti si raduneranno il 20 agosto presso la palestra di Sant'Antonino, per poi andare in ritiro dal 29 agosto al 2 settembre a Domegge di Cadore. Il primo test sarà il 4 settembre contro Udine, seguito a ruota dal torneo di San Bonifacio in programma il 7 e 8 settembre. L'amichevole contro la Tezenis Verona del 12 settembre anticiperà il torneo di Caorle (15/16 settembre) che vedrà impegnati la TVB, la Reyer Venezia, i russi del Saratov e il Brose Bamberg. Il torneo di Monfalcone del 22 e 23 settembre chiuderà il precampionato e così Menetti avrà due settimane piene per preparare il primo match di Serie A2 girone Est contro Ferrara, previsto per il 7 ottobre al Palaverde.