La Prosecco Cycling di Valdobbiadene cambia data: si correrà il 10 settembre 2017

VALDOBBIADENE E’ un evento che piace e si rinnova ogni anno. Il lungo conto alla rovescia verso l’edizione 2017 della Prosecco Cycling parte da una novità importante: il cambio di data. L’edizione di quest'anno si svolgerà infatti domenica 10 settembre. Rispetto alla tradizionale collocazione all’inizio di ottobre, è un anticipo netto: tre settimane.

Il fascino di quella che rappresenta la grande classica della seconda parte di stagione non potrà che trarne vantaggio: le splendide colline del Prosecco accoglieranno gli appassionati sul finire dell’estate, poco prima dell’inizio della vendemmia. Sarà uno spettacolo nello spettacolo. Confermato invece, nella sostanza, l’originale format che ha debuttato con successo nel 2016: più spazio alle squadre, con una classifica dedicata a loro, e cronometraggio su quattro salite (una in più del 2016) che i ciclisti incontreranno lungo i 96 km di corsa (con 1550 metri di dislivello) della Prosecco Cycling.

La somma dei quattro tempi determinerà una classifica che terrà conto delle categorie d’età previste da Acsi Ciclismo. Ma per ogni partecipante verrà anche calcolato il tempo realizzato sull’intero percorso e verrà indicata la posizione di categoria e assoluta. La filosofia della Prosecco Cycling è chiara: sostenere l’idea di un agonismo divertente e di qualità nel contesto di un evento che spicca per originalità e valorizza al massimo un territorio ricco di attrattive. A Valdobbiadene si viene soprattutto per godere dei sapori e dei colori delle colline del Prosecco. Per respirare un’atmosfera unica e godere di un’organizzazione collaudata, che pone il ciclista al centro di tutto.

Il successo della formula è testimoniato dai numeri dell’edizione 2016: oltre duemila iscritti e 26 nazioni rappresentate al via. Gli stranieri, da sempre, hanno un’attenzione particolare per la Prosecco Cycling. Ma quest’anno, per la prima volta, l’evento ha avuto partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane, nessuna esclusa. Un’esperienza da condividere. Le iscrizioni, previste solo online, apriranno il 15 marzo 2017 e sino al 30 aprile, la quota di partecipazione individuale sarà di 39 euro. Per le squadre con un minimo di dieci componenti l’iscrizione, nel periodo dal 15 marzo al 30 aprile, sarà invece di 35 euro. Appuntamento al 10 settembre 2017.

