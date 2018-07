Un nuovo centrale brasiliano per la Came Dosson: ecco Igor Fernando Dos Santos

CASIER La Came Dosson C5 ha annunciato di aver trovato l'accordo per la nuova stagione 2018/2019 con il centrale brasiliano Igor Fernando Dos Santos. Il forte centrale difensivo, 189 cm per 78 kg, nato il 10 gennaio 1994, ha sempre calcato i parquet del futsal verde-oro d nell’ultima stagione nella massima serie brasiliana ha vestito la maglia del Jaraguá Futsal. Igor è un giocatore che sa abbinare alle indubbie qualità fisiche ottime doti tecniche che lo rendono allo stesso momento un ottimo marcatore in fase difensiva e un abile suggeritore e finalizzatore in fase offensiva. Quella alla Came sarà la sua prima esperienza fuori dal Paese di origine e arriva in un momento di crescita nella carriera del difensore brasiliano che ha così deciso di mettersi alla prova sull’impegnativo palcoscenico della Serie A Futsal.

Soddisfatto il presidente Alessandro Zanetti: "Siamo molto contenti di chiudere il nostro mercato con Igor. E' un giocatore giovane, molto forte fisicamente, siamo convinti che possa adattarsi benissimo alla Serie A da subito". Le prime parole di Igor, che vestirà la maglia numero 17: "Son molto felice e motivato di avere questa opportunità di giocare alla Came. Una società che sta crescendo sempre di più e l'hanno scorso lo ha dimostrato con un grande campionato. Giocare in Europa è un sogno che si realizza, voglio ringraziare la società Came Dosson per questa opportunità e insieme ai miei nuovi compagni cercherò di dar il massimo per toglierci insieme tante soddisfazioni".