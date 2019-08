Dal Barcellona il nuovo pivot per la Came Dosson: ecco il 20enne Juan Fran

La società Came Dosson Calcio a 5 ha annunciato nelle scorse ore l’acquisto del pivot Juan Francisco Hervas Munoz, giovane spagnolo classe 1999. Proveniente dalla cantera del Barcellona, città nella quale è nato, ha giocato in tutte le categorie del settore giovanile blaugrana e nelle ultime due stagioni, nonostante la giovane età, è stato impiegato in pianta stabile tra le fila dell’FC Barcelona B, squadra che gioca nella 2° divisione della LNFS spagnola. L’approdo alla Came Dosson rappresenta per Juan Fran il trampolino per la sua consacrazione definitiva nel mondo del Futsal, queste le sue parole a trattativa conclusa: “Sono molto felice di aver trovato l’accordo con la Came, una società molto solida e ambiziosa nella quale avrò la possibilità di crescere e maturare ulteriormente; non vedo l’ora di dare il mio contributo alla causa biancoblu e di confrontarmi con i campioni della Serie A Futsal”

Queste invece le parole del team manager e direttore sportivo Andrea Cestaro che commenta così il volto nuovo della rosa di mister Rocha: “Siamo molto soddisfatti di aver trovato l’accordo con Juan Fran, un pivot molto tecnico, era la pedina che ci mancava per completare la rosa; desidero ringraziare Daniel Rodriguez Lozano per il buon esito della trattativa. Auguriamo al ragazzo un grosso in bocca al lupo e un benvenuto nella famiglia della Came Dosson”.