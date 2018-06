La Came Dosson si tutela con un nuovo secondo portiere: ecco Lorenzo Pietrangelo

CASIER Dopo le prime conferme arriva anche il primo volto nuovo in casa Came Dosson C5 in vista della prossima stagione, il portiere Lorenzo Pietrangelo classe 1995 in arrivo dal Pescara Calcio a 5, società nella quale ha trascorso le ultime 5 stagioni vincendo 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe e 1 Coppa Italia Under 21. Lorenzo, già nel giro della nazionale maggiore, nell’ultima stagione ha giocato il main round e l’elite round della Uefa Futsal Cup.

Queste le sue parole subito dopo l’accordo con la società bianco blu: "Scegliere la Came è stato semplice nonostante le molte proposte poiché si tratta di una società seria e solida, piena di ambizioni e che lavora con umiltà; farò di tutto per dare il mio contributo alla squadra, sto già lavorando per presentarmi al 200% perché non vedo l'ora di iniziare. Sono felice di far parte del progetto Came". Molto soddisfatto per l’esito della trattativa il team manager e direttore sportivo Andrea Cestaro: "Abbiamo scelto Lorenzo pensando al presente ma anche al futuro. E' un giovane portiere che ci da garanzie da subito e insieme a Luca formerà una fortissima coppia di portieri".