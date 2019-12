Came Dosson, mercato invernale: arriva Riccardo Ditano

La sessione invernale del mercato ha già portato i primi risultati in casa biancoblu dove si registrano le uscite di Alessio Trovato, ceduto a titolo definitivo al Prato Calcio a 5, e di Fabio Tondi ceduto a titolo definitivo al Real Rieti. Ad entrambi va un grande ringraziamento per questi mesi e un grosso in bocca al lupo per il loro futuro.

Per quanto riguarda invece le entrate, come ruolo di portiere, la dirigenza della Came ha deciso di far rientrare a Dosson, dopo 1 anno e mezzo in prestito, Riccardo Ditano che ha commentato in questo modo il ritorno alla squadra che lo ha visto crescere: «Sono contentissimo di tornare nella società dove sono cresciuto tanto, spero di poter aiutare il gruppo a raggiungere l’obiettivo prefissato e non vedo l’ora di iniziare». Altrettanto soddisfatto per l’esito dell’operazione anche Andrea Cestaro Team Manager e direttore sportivo della Came: «Siamo molto felici che Riccardo sia tornato a far parte della nostra famiglia; siamo convinti che con Ditano, Azzalin e Pietrangelo possiamo star tranquilli nel ruolo del portiere. Ringrazio il Sedico C5 per l'operazione e ora continuiamo a monitorare il mercato in cerca di un giocatore che possa permetterci di migliorare ulteriormente le rotazioni di mister Rocha».